Từ khi Love Next Door lên sóng vào nửa cuối tháng 8, bộ phim đã thu hút đông đảo lượt xem của khán giả toàn cầu, tỷ suất người xem tăng cao ở tập mới nhất, ghi nhận đạt 6.7%. Một trong những lý do chính khiến Love Next Door trở thành cơn sốt đó chính là màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi Jung Hae In và Jung Hae In. Không chỉ tạo phản ứng hoá học mật ngọt trên màn ảnh, ở phía hậu trường, mối quan hệ thân thiết của 2 diễn viên cũng khiến khán giả phát cuồng.

Mới đây, nhà đài tvN đã đăng tải video hậu trường trong tập 5 và tập 6 của Love Next Door. Video hậu trường cũng hot không kém cạnh một tập phim bình thường, chỉ sau 1 ngày đăng tải, video đã thu về 146.000 lượt xem - một con số khá khủng so với các video khác trên Youtube của tvN.

Xem video hậu trường, khán giả mới thấy rằng, không phải bỗng dưng mà Love Next Door có được những thước phim lãng mạn mà tự nhiên đến thế. Ngoài đời, cặp đôi Jung Hae In và Jung So Min rất thân thiết và thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Không khí phim trường tràn ngập trong tiếp cười đùa, trêu chọc rồi lại cùng nhau chăm chỉ đọc kịch bản của cả hai diễn viên.

Để ý kỹ mới thấy, nam diễn viên Jung Hae In là người vô cùng ấm áp khi liên tục quan sát bạn diễn, quan tâm và chăm sóc Jung So Min bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảm mà thể hiện hết sức tự nhiên. Phía Jung So Min, nữ diễn viên là người khuấy động không khí ở hậu trường khi liên tục pha trò và đùa giỡn khiến cả Jung Hae In và ekip làm phim phải bật cười.

So Min thoải mái tập dượt kich bản và trêu Hae In

Cặp đôi cho thấy sự ăn ý

Hae In cũng biết cách trêu lại So Min đó

Có chuyện gì mà cả hai cười ná thở vậy

Hae In cực để ý So Min

Cặp đôi Jung Jung, một người nhẹ nhàng hay quan tâm và một người hoạt bát, biết tạo không khí khi ở bên cạnh nhau nhìn thật gần gũi và dễ chiu. Nhiều khán giả không khỏi khen ngợi mối quan hệ thân thiết của hai diễn viên và chỉ mong mối quan hệ của họ không chỉ dừng ở mức đồng nghiệp.

Tổng hợp phản ứng của khán giả: - Chắc tại là yêu nhau thiệt nên tình hơn á - Tôi cười như con khùng trưa giờ khi lướt trúng Behind the sence này của họ. Tôi mê cái hậu trường còn hơn mê phim. - Dễ thương dữ vậy sao. - Coi hậu trường ngỡ đang coi show dating - Tôi chú ý thấy rằng chị So Min rất thích nắm tay anh Ha In nhe. - Tưởng chemsitry Seunghyo với Seokryu đã dã man lắm rồi ai dè chemsitry của Hae In với Somin còn đỉnh hơn. - Tuần sau lẹ đi trời. - Đáng yêu xỉu.

Love Next Door tiếp tục phát sóng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tvN.