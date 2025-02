Ngày 4/2, Netflix Hàn công bố một loạt các dự án sẽ phát hành trong năm nay với dàn cast cực khủng khiến khán giả đứng ngồi không yên. Một trong số dự án được quan tâm hơn cả là All The Love You Wish For bởi nó đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi cực phẩm nhan sắc: Kim Woo Bin - Suzy.

Hình ảnh đầu tiên của Suzy và Kim Woo Bin ở dự án mới

Thực tế, thông tin về dự án này đã được Netflix công bố từ lâu nhưng phải tới mới đây, khán giả mới được chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi chính. Chỉ với 3 bức hình nhưng cư dân mạng đã phát cuồng với diện mạo quá xuất sắc của hai người. Đặc biệt bức hình Suzy ngã trên cát, mái tóc nhẹ bay đang là một chủ đề cực hot tại Hàn. Người xem "ngợp thở" trước nhan sắc không một ai dìm nổi của tình đầu quốc dân. Trong khi đó, bạn diễn của cô - Kim Woo Bin cũng khiến dân tình thích thú khi xuất hiện trong hai tạo hình khác biệt. Một là sành điệu đúng chất tổng tài - một là mái tóc dài và kiểu trang phục lạ mắt, hứa hẹn câu chuyện vô cùng thú vị của nhân vật.

Visual vô thực của cặp đôi chính

Kim Woo Bin và Suzy từng hợp tác trong bộ phim truyền hình lấy nước mắt của người xem Yêu Không Kiểm Soát, ra mắt vào năm 2016. Trong tác phẩm này, hai nhân vật của họ không có được kết thúc viên mãn khi Shin Joon Young (Kim Woo Bin) cuối cùng đã chết trong vòng tay của No Eul (Suzy). Khoảnh khắc Joon Young dần chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn bên cạnh bạn gái vẫn luôn là một trong số những hình ảnh kinh điển của phim Hàn giai đoạn thập niên 2010. Chính bởi cái kết day dứt này nên khán giả luôn mong chờ Suzy - Kim Woo Bin sẽ có một màn tái hợp tươi sáng hơn. Hiện tại, dưới phần bình luận của những hình ảnh giới thiệu bộ phim, ngoài việc phát cuồng bởi nhan sắc của cả hai thì cư dân mạng còn để lại hàng loạt các bình luận mong lần này nam chính của chúng ta sẽ... bất tử.

Những tương tác đáng yêu của cặp đôi chính ở hậu trường hứa hẹn một bộ phim tươi sáng

Những mong muốn của khán giả có vẻ sẽ được đáp ứng khi thực tế lần này Kim Woo Bin không vào vai một con người. Nhân vật của anh là Genie - một Thần Đèn. Thế nhưng khác với Thần Đèn trong những câu chuyện cổ tích, luôn phục vụ cho chủ nhân, Genie lại được miêu tả là một linh hồn tràn đầy những cảm xúc thái quá và không thể kiểm soát được những cảm xúc này. Trong khi đó nữ chính Ga Yeong (Suzy) lại là một người thiếu cảm xúc, thậm chí là vô cảm với mọi thứ. Cô tình cờ gọi Genie ra khỏi chiếc đèn của mình và được ban cho 3 điều ước làm thay đổi số mệnh của cả hai.

Hiện tại, All The Love You Wish For chưa công bố ngày phát hành chính thức nhưng khán giả đã đứng ngồi không yên với dự án này. Đã khá lâu rồi truyền hình Hàn Quốc mới lại có một bộ phim về tình yêu giữa người và không-phải-con-người. Đã vậy All The Love You Wish For còn được đứng sau bởi ekip quá khủng, đánh dấu sự trở lại của biên kịch vàng Kim Eun Sook (người từng thành công với The Glory) càng khiến khán giả đặt kỳ vọng rất cao vào dự án này.

Nguồn ảnh: Netflix