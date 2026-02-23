Cấp cứu hơn 567.000 lượt người bệnh trong 9 ngày Tết

Bộ Y tế vừa có báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh, cấp cứu, bảo đảm an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc.

Người dân làm thủ tục cấp cứu cho người thân tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo báo cáo, trong tháng 1 Ấn Độ ghi nhận 2 ca mắc và Bangladesh ghi nhận 1 ca tử vong do virus Nipah. Dù Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường giám sát, tổ chức tập huấn và kiểm tra tại các cửa khẩu quốc tế như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), Bờ Y (Quảng Ngãi), Lệ Thanh (Gia Lai), Đăk Pơ và Bu Prăng (Lâm Đồng).

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh do virus Nipah. Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không xuất hiện ổ dịch tập trung.

Cũng trong kỳ nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 1.431 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong; lũy kế từ đầu năm là 23.442 ca, 4 ca tử vong. Tay chân miệng ghi nhận 955 ca, không có tử vong; lũy kế 14.596 ca, 2 ca tử vong.

Bệnh sởi ghi nhận 105 ca mắc, không có tử vong; lũy kế 1.415 ca. Không ghi nhận ca mắc bạch hầu và liên cầu lợn, các bệnh khác cơ bản ổn định.

Về công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thường trực 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị; thực hiện báo cáo trực tuyến tại 1.672 cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh và trung tâm y tế khu vực.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc có 567.496 lượt người đến khám, cấp cứu; 200.772 trường hợp nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 22.082 ca phẫu thuật, trong đó 3.591 ca cấp cứu. Có 18.167 trẻ sơ sinh chào đời, gồm 8.928 ca mổ đẻ. Tổng số bệnh nhân tử vong (bao gồm trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 2.261 trường hợp.

Tai nạn giao thông ghi nhận 27.021 lượt khám nghi do tai nạn; 10.780 trường hợp nhập viện điều trị hoặc theo dõi; 182 trường hợp tử vong, gồm 75 ca tử vong trước viện, 44 ca tại viện và 63 ca tiên lượng tử vong xin về.

Các bệnh viện tiếp nhận nhiều ca cấp cứu chấn thương do pháo nổ trong dịp Tết

Tai nạn do pháo nổ có 345 trường hợp khám, cấp cứu (chưa loại trừ trùng lặp do chuyển tuyến), 182 ca nhập viện và 1 ca tử vong. Tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế ghi nhận 62 ca khám, cấp cứu; 31 ca nhập viện; 3 ca tử vong.

Toàn quốc cũng ghi nhận 666 ca khám do ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa; 418 ca nhập viện theo dõi; 12 ca chuyển viện; 2 trường hợp tử vong.

Trong thời gian nghỉ Tết (14 đến 22-2), ngành y tế triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc; duy trì các kíp trực, đội điều tra, xử lý sự cố về an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương.

Đến thời điểm này các cơ sở cơ bản bảo đảm đủ thuốc và vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh và phòng chống dịch. Đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết), không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế trên phạm vi cả nước.