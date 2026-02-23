3 bệnh lý chuyển hóa thường gặp sau Tết

Ảnh minh họa: Canva

Sau nhiều ngày nghỉ lễ, thói quen sinh hoạt và ăn uống thường bị xáo trộn. Việc tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng kéo dài khiến cơ thể không kịp thích nghi, làm mất cân bằng chuyển hóa. Lượng bánh kẹo, đồ ngọt, thịt mỡ, món chiên rán tăng cao; rượu bia xuất hiện thường xuyên trong các cuộc gặp gỡ, liên hoan; trong khi vận động thể lực lại giảm sút. Những thay đổi này khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng rối loạn chuyển hóa, cân nặng tăng nhanh, cảm giác mệt mỏi, uể oải kéo dài và làm gia tăng nguy cơ các bệnh lý tiềm ẩn nếu không được kiểm soát kịp thời.

Các chuyên gia Bệnh viện Medalatec cảnh báo, đây cũng là thời điểm 3 bệnh lý chuyển hóa thường gặp có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn tiến âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Thứ nhất là rối loạn mỡ máu. Tình trạng tăng cholesterol và triglycerid thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hoặc viêm tụy cấp do tăng triglycerid.

Thứ hai là đái tháo đường. Đường huyết có thể tăng âm thầm sau kỳ nghỉ với chế độ ăn nhiều tinh bột và đồ ngọt. Nếu không kiểm soát tốt, bệnh có thể gây biến chứng tim mạch, tổn thương thận, mắt và hệ thần kinh.

Thứ ba là tăng acid uric - gout. Việc tiêu thụ nhiều rượu bia, hải sản, thịt đỏ trong dịp lễ dễ kích hoạt cơn gout cấp hoặc làm đợt cấp của gout mạn tính tái phát. Biến chứng có thể bao gồm đau và biến dạng khớp, suy thận, sỏi thận.

Các chuyên gia khuyến nghị nên thực hiện xét nghiệm kiểm tra đường huyết, mỡ máu và acid uric để đánh giá tình trạng chuyển hóa. Song song với đó là điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm rượu bia, tăng cường rau xanh và chất xơ. Việc tăng vận động, kiểm soát cân nặng và theo dõi, điều trị theo chỉ định chuyên khoa là những bước quan trọng giúp cơ thể sớm lấy lại trạng thái cân bằng.

Chủ động kiểm tra sức khỏe sau Tết không chỉ giúp phát hiện sớm bất thường mà còn là cách thiết lập lại nhịp sinh hoạt khoa học cho cả năm, giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.