Rau thì là có gây suy thận? Các bác sĩ cảnh báo: Để tránh tổn thương thận, hãy ăn ít 3 loại rau này

Chợ rau buổi sớm lúc nào cũng rộn ràng. Bà Vương, 68 tuổi, xách giỏ len lỏi giữa các sạp hàng, ánh mắt ánh lên niềm háo hức với những mớ rau tươi. Bà đặc biệt yêu thích bó thì là xanh mướt. Dù là gói bánh, nấu canh hay xào món ăn, hương thơm đặc trưng của thì là luôn gợi lại trong bà ký ức vị giác thời thơ ấu.

Thế nhưng, trong lần khám sức khỏe gần đây, bác sĩ bỗng cau mày dặn dò: “Có một số loại rau bà nên ăn ít lại, đặc biệt là thì là”. Điều này khiến bà Vương vô cùng ngạc nhiên. Bà vẫn luôn nghĩ rau củ thì làm sao có hại cho cơ thể, huống chi thì là vốn được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe. “Chẳng lẽ thì là lại hại thận? Có phải nói quá không?”. Mang theo sự hoang mang và chút bất an, bà bắt đầu chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe thận.

Có thể bạn cũng giống bà Vương, mỗi ngày ăn rau đều đặn và hiếm khi nghĩ đến chuyện thận bị ảnh hưởng. Nhưng thực tế, một số loại rau nếu ăn không đúng cách hoặc quá nhiều, thực sự có thể tạo áp lực cho thận - nhất là ở người trung niên và cao tuổi có chức năng thận suy giảm tiềm ẩn. Chỉ một chút lơ là cũng có thể làm tăng gánh nặng cho cơ quan vốn đã nhạy cảm này.

Bạn có biết, nhiều loại rau nhìn rất “lành mạnh” nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ trở thành “kẻ gây áp lực cho thận”? Vì sao thì là và một số loại rau khác có thể ảnh hưởng đến thận? Ai là người cần đặc biệt lưu ý?

Chỉ khi hiểu rõ cơ chế phía sau, chúng ta mới có thể bảo vệ tốt “bộ máy lọc” siêu việt của cơ thể. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu sự thật sức khỏe ẩn sau những món rau quen thuộc và cách bảo vệ thận một cách khoa học.

Thì là và lời cảnh báo ẩn sau hương vị thơm ngon

Trước hết, cần hiểu vai trò quan trọng của thận trong cơ thể. Thận đảm nhiệm nhiều chức năng: Lọc chất độc, điều hòa nước và điện giải, cân bằng axit–bazơ, tiết hormone… Các nghiên cứu y học cho thấy, suy giảm chức năng thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện mệt mỏi, phù nề, nước tiểu bất thường… thì có thể thận đã tổn thương đáng kể.

Vậy thì là có thật sự hại thận không?

Câu trả lời là: nếu ăn quá nhiều, có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Nguyên nhân nằm ở việc thì là chứa nhiều hoạt chất như tinh dầu, flavonoid, đồng thời có hàm lượng oxalat và kali tương đối cao.

Với người khỏe mạnh, ăn lượng vừa phải thường không đáng lo. Nhưng với người suy giảm chức năng thận hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, hai yếu tố này có thể trở thành “nguồn áp lực” tiềm ẩn:

Oxalat cao: Khi vào cơ thể, oxalat dễ kết hợp với canxi tạo thành tinh thể, làm tăng nguy cơ sỏi thận. Một số dữ liệu cho thấy khoảng 12% bệnh nhân sỏi thận có liên quan mật thiết đến việc ăn nhiều rau giàu oxalat.

Kali cao: Ở bệnh nhân thận mạn tính, khả năng đào thải kali giảm. Mỗi khi nồng độ kali máu tăng thêm 1 mmol/L, nguy cơ đột tử do tim có thể tăng khoảng 15–20%.

Những nguy cơ này rõ rệt hơn khi tiêu thụ thì là thường xuyên với lượng lớn. Lượng nhỏ thì là có thể hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch ở người bình thường, nhưng người mắc bệnh thận – đặc biệt ở giai đoạn trung và muộn – cần hết sức thận trọng.

Ba loại rau dễ gây “áp lực thận” mà nhiều người ăn mỗi ngày

Không chỉ thì là, một số loại rau quen thuộc khác cũng cần kiểm soát ở người có vấn đề về thận:

1. Thì là

Tinh dầu thơm có lợi cho tiêu hóa, nhưng đặc tính giàu oxalat và kali khiến người suy thận khó đào thải, dễ tích tụ. Có tài liệu cho rằng nếu ăn trên 100g/ngày ở người suy thận, nguy cơ tăng kali máu sẽ rõ rệt.

2. Hẹ

Hẹ cũng thuộc nhóm rau giàu kali và oxalat. Người suy thận ăn nhiều có thể làm rối loạn điện giải. Một số khuyến nghị cho rằng người chức năng thận kém nên hạn chế, không ăn quá 80g mỗi lần và không quá một lần/tuần.

3. Rau bina (cải bó xôi), củ dền

Đây là nhóm rau có hàm lượng oxalat rất cao. Trung bình 100g rau bina có thể chứa khoảng 970mg oxalat. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều rau giàu oxalat có liên quan đến nguy cơ sỏi thận.

Điều cần nhấn mạnh: với người khỏe mạnh, ăn lượng vừa phải các loại rau này thường không gây vấn đề lớn. Nguy cơ chủ yếu nằm ở những người có tổn thương thận tiềm ẩn hoặc đã được chẩn đoán bệnh thận nhưng chưa có triệu chứng rõ ràng. Việc ăn nhiều mỗi ngày có thể âm thầm thúc đẩy chức năng thận suy giảm.

Bác sĩ khuyên: Bảo vệ thận bằng 3 nguyên tắc ăn uống

Giới chuyên môn nhấn mạnh, không cần loại bỏ hoàn toàn các loại rau trên, mà quan trọng là quản lý lượng và cách chế biến.

1. Ăn vừa phải, nấu đúng cách

Người có chức năng thận bình thường có thể ăn thì là, hẹ, rau bina với lượng vừa phải (không quá 100g/ngày và không quá 2 lần/tuần). Người mắc bệnh thận cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, thậm chí tạm ngừng nếu cần.

2. Chần rau trước khi nấu

Chần qua nước sôi giúp giảm 30-40% hàm lượng oxalat. Khi nấu, nên giảm dầu, muối và gia vị cay để tránh tăng gánh nặng cho thận.

3. Cân bằng dinh dưỡng hợp lý

Người suy giảm chức năng thận cần kiểm soát tổng lượng protein, ưu tiên đạm động vật chất lượng cao, kết hợp rau ít kali như bí đao, dưa leo, xà lách. Đồng thời hạn chế natri và phospho.

Lưu ý: Bài viết không thay thế chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Mỗi người có tình trạng sức khỏe khác nhau, nên thăm khám tại cơ sở y tế chính quy và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn uống.

