Loại củ dân dã ở Việt Nam được thế giới ca ngợi là “thần dược” hỗ trợ phục hồi sau khi uống rượu

Gừng là một trong những thảo dược được sử dụng lâu đời trong y học châu Á. Theo Healthline, gừng chứa gingerol - hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh, được chứng minh mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe từ hệ tiêu hóa đến tim mạch.

Rất tốt cho tim mạch: Một số nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng gừng có thể giúp giảm cholesterol LDL và cải thiện tuần hoàn máu. Johns Hopkins Medicine đánh giá gừng có tiềm năng giảm nguy cơ bệnh tim nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn.

Tốt cho hệ tiêu hóa và giảm buồn nôn: Ăn gừng giúp kích thích hoạt động của dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột và giảm cảm giác khó tiêu. Gừng đặc biệt hiệu quả trong việc giảm buồn nôn do say tàu xe, phụ nữ ốm nghén hoặc sau phẫu thuật. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy gừng hoạt động tương đương một số thuốc chống nôn nhưng ít tác dụng phụ hơn.

Hỗ trợ miễn dịch và chống oxy hóa: Gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại gốc tự do - yếu tố liên quan đến lão hóa và bệnh mạn tính. Healthline cho biết chiết xuất gừng có thể tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại cảm lạnh và một số viêm nhiễm nhẹ.

Gừng "trợ thủ" đắc lực giải rượu: Không chỉ quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, giúp giải cảm, làm ấm cơ thể, củ gừng tươi còn giúp cơ thể dễ chịu hơn sau khi uống rượu bia.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam chia sẻ với Vietnamnet, trong y học cổ truyền và các nghiên cứu hiện đại, gừng được ghi nhận chứa nhiều hoạt chất sinh học quan trọng như gingerol, shogaol. Đây là những hợp chất có tác dụng chống viêm, chống buồn nôn, kích thích tiêu hóa và làm ấm cơ thể.

Sau khi bạn uống rượu bia, cồn ethanol đi vào cơ thể sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm rối loạn nhu động tiêu hóa. Nhiều người xuất hiện cảm giác buồn nôn, đầy bụng, cồn cào, thậm chí lạnh người, run tay chân. Khi đó, gừng không “giải rượu” theo nghĩa trung hòa hay loại bỏ cồn ra khỏi cơ thể nhưng lại đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, giảm các triệu chứng khó chịu và thúc đẩy quá trình hồi phục.

Theo Tiến sĩ Phương, vị cay ấm của gừng có tác dụng kích thích tuần hoàn, làm ấm tỳ vị, từ đó cải thiện cảm giác lạnh, mệt mỏi sau khi uống rượu. Đồng thời, các hoạt chất trong gừng giúp giảm buồn nôn, hạn chế tình trạng nôn ói và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Trà gừng mật ong: Trong dân gian, gừng thường được sử dụng theo một số cách đơn giản nhưng hiệu quả, phổ biến nhất là trà gừng mật ong.

Gừng giúp giảm buồn nôn, kích thích tiêu hóa, làm ấm cơ thể, trong khi đó mật ong cung cấp nguồn đường tự nhiên, góp phần hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa rượu. Gừng tươi được thái lát hoặc giã nhẹ, hãm với nước ấm (không nên dùng nước quá nóng để tránh làm mất hoạt chất) sau đó thêm một lượng mật ong vừa phải. Cách này đặc biệt phù hợp với những người cảm thấy nôn nao, lạnh bụng, uể oải sau khi uống rượu bia.

Người phụ nữ 68 tuổi đột ngột tử vong vì cứ mải miết thực hiện thói quen "vạn người mê" ĐỌC NGAY

Bên cạnh đó một lựa chọn khác là cháo gừng. Cháo được nấu loãng, cho thêm vài lát gừng tươi, ăn khi còn ấm. Món ăn này giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác run lạnh, đồng thời rất dễ tiêu, góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày vốn đang bị kích thích bởi rượu. Cháo gừng thích hợp với người say rượu kèm theo mệt mỏi, chán ăn, không muốn dùng các món nhiều dầu mỡ.

Gừng tốt nhưng không nên lạm dụng gừng hoặc dùng gừng quá cay, đặc biệt với những người có tiền sử đau dạ dày, viêm loét dạ dày nặng. Trong các trường hợp này, gừng đậm đặc có thể khiến niêm mạc dạ dày bị kích thích thêm.

Gừng có thể dùng tươi, pha trà hoặc nấu ăn. Chuyên gia khuyến cáo không nên dùng quá 3-4 g gừng mỗi ngày để tránh nóng hoặc kích ứng dạ dày. Người có bệnh dạ dày nặng, rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trúc Chi (t/h)