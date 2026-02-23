Người phụ nữ 50 tuổi tử vong đột ngột vì trót thực hiện thói quen "khó bỏ" ngay sau khi ăn

Thời gian qua, nhiều người thường có thói quen tắm vội, nhiệt độ chênh lệch, tắm quá khuya... tiềm ẩn nhiều nguy hại. Thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong sau khi tắm sai cách.



Điển hình một người phụ nữ tử vong sau khi tắm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe của không ít người.

Vừa qua, các bác sĩ chuyên khoa thần kinh Miao Yang làm việc tại Trung Quốc cho biết, một người phụ nữ giấu tên ngoài 50 tuổi ở Sơn Tây, Trung Quốc đã nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người phụ nữ này ra đi vì bị nhồi máu não cấp tính, hay còn gọi là một dạng đột quỵ.

Người phụ nữ 50 tuổi tử vong sau khi ăn no đi tắm luôn. Ảnh minh họa.

Tại viện các bác sĩ khai thác tiền sử bệnh được biết, chị vốn làm công việc tay chân và rất hiếm khi đau ốm. Vào ngày xảy ra sự việc, gia đình ăn tối muộn hơn bình thường. Vào hôm đó, do bận rộn cả ngày nên chị đói bụng, ăn tới mức no căng bụng. Ngay sau khi đặt bát xuống, bà nói rằng sẽ đi tắm cho thoải mái và bớt nhức mỏi cơ thể. Tuy nhiên khoảng 10 phút sau, người nhà nghe thấy tiếng động lớn, gọi hỏi nhưng không thấy trả lời nên phá cửa xông vào thì thấy nằm trên sàn nhà, toàn thân không thể cử động, mặt méo xệch sang một bên, đầu bị chảy máu nên đã đưa bệnh nhân đến viện cấp cứu.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Các bác sĩ cho biết, chị qua đời do cơn nhồi máu não cấp tính - một dạng đột quỵ. Lý do không ngờ lại xuất phát từ chính thói quen xấu: Tắm ngay sau khi ăn, đặc biệt là khi ăn quá no và thời điểm tắm khá muộn vào buổi tối.

Từ trường hợp này bác sĩ giải thích sau khi ăn no, lượng máu đang tập trung nhiều ở hệ tiêu hóa để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Việc tắm ngay lập tức sẽ làm giãn mạch máu khắp cơ thể, khiến máu dồn về bề mặt da. Từ đó gây thiếu máu cho hệ tiêu hóa, thiếu máu cơ tim và não bộ, dẫn đến nguy cơ đột quỵ cao.

Ngoài tắm ngay sau khi ăn, bác sĩ cũng nhắc nhở một số thời điểm tắm làm tăng nguy cơ đột quỵ như: Khi say rượu bia, khi cơ thể quá mệt mỏi, khi trời quá lạnh, đêm khuya, ngay trước khi đi ngủ…

Điều đáng nói với lối sống ngày càng bận rộn, chúng ta gần như không thể áp dụng lối sống lành mạnh một cách triệt để. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe suy giảm, cần phải chú ý đến thói quen sinh hoạt của mình.

Một trong những thói quen sống lành mạnh là tắm đúng lúc. Người ta thường khuyên không nên tắm ngay sau khi ăn. Cả y học cổ đại và khoa học hiện đại đều đưa ra những lý do giống nhau, theo Times Of India.

Lời khuyên của các chuyên gia khi tắm để gìn giữ sức khỏe "vàng"

Tắm là thói quen sinh hoạt hằng ngày giúp cơ thể sạch sẽ, thư giãn. Tuy nhiên, với người huyết áp cao, việc tắm nước lạnh có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đặc biệt khi tiếp xúc với nước lạnh, nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột khiến các mạch máu co thắt nhanh. Lúc này, tim phải tăng cường co bóp để bơm máu đi khắp cơ thể, dẫn đến huyết áp tăng vọt, theo Mayo Clinic.

Người bệnh có thể cảm thấy choáng váng, đau đầu, hồi hộp. Trong một số trường hợp nặng, phản ứng này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Theo chuyên trang sức khỏe quốc tế Mayo Clinic, nước lạnh còn dễ kích thích rối loạn nhịp tim ở người có bệnh nền tim mạch.

Đối với người cao tuổi, hệ tim mạch vốn đã yếu, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột càng làm gia tăng áp lực cho tim. Nếu tắm vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn khi thời tiết lạnh, nguy cơ càng cao. Do đó, các chuyên gia khuyên "bỏ túi" thói quen tắm sau đây để gìn giữ sức khỏe.

- Người huyết áp cao nên tắm bằng nước ấm vừa phải, khoảng 36 - 38°C, giúp mạch máu giãn nở, máu lưu thông dễ dàng hơn.

- Tuyệt đối không tắm quá lâu, nên duy trì trong 10 - 15 phút.

- Để bảo vệ sức khỏe nên tránh tắm sau khi vừa ăn no, vừa uống rượu bia hoặc sau vận động mạnh.

- Nên tắm ở nơi kín gió, hạn chế sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.