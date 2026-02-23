"Bí quyết" quay lại công việc sau Tết mà không bị “tụt mood”

Sau vài ngày nghỉ Tết Nguyên đán với nhịp sinh hoạt thoải mái, ăn uống nhiều hơn và giờ giấc đảo lộn, việc quay lại công việc thường mang đến cảm giác mệt mỏi.

Không ít người cho biết dù đã ngồi vào bàn làm việc nhưng đầu óc vẫn còn lơ đãng, nhìn email là thấy áp lực hoặc việc thức dậy sớm trở nên khó khăn hơn hẳn.

ThS-BS Đỗ Quốc Quỳnh Như, Phòng khám Tâm thể trị liệu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), tư vấn về "bí quyết" trở lại công việc mà không "tụt mood"

ThS-BS Đỗ Quốc Quỳnh Như, Phòng khám Tâm thể trị liệu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), cho biết ngày Tết, cơ thể và não bộ vừa thích nghi với một chế độ nghỉ ngơi và sinh hoạt rất khác so với ngày thường. Vì vậy, cảm giác mệt mỏi, uể oải, giảm tập trung hay "bí ý tưởng" sau kỳ nghỉ Tết là hoàn toàn bình thường, không phải do chúng ta yếu kém hay thiếu năng lực.

Điều quan trọng là giúp cơ thể và tinh thần quay lại nhịp làm việc một cách từ từ, thay vì ép mình phải tăng tốc ngay lập tức. Hãy tham khảo một số "bí quyết" sau đây để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ Tết thật thoải mái.

Ngủ đúng giấc, dậy đúng giờ

Trong những ngày Tết, thói quen thức khuya, ngủ bù đến trưa, ăn uống thất thường và sử dụng nhiều rượu bia khiến đồng hồ sinh học của chúng ta dễ bị xáo trộn. Hệ quả là sau Tết, cơ thể trở nên lười thức dậy, đầu óc uể oải và khó tập trung hơn. Để điều chỉnh lại, bạn nên chọn một giờ thức dậy cố định và cố gắng duy trì đều mỗi ngày kể cả cuối tuần.

Những ngày đầu có thể hơi mệt nhưng sau khoảng 3 - 5 ngày, cơ thể bạn sẽ dần thích nghi. Việc hạn chế cà phê, trà đậm hoặc nước tăng lực vào cuối buổi chiều giúp giấc ngủ buổi tối dễ đến hơn.

Trước khi ngủ, nên giảm thời gian sử dụng điện thoại, thay vào đó là đọc sách, nghe nhạc thư giãn hoặc tập vài động tác giãn cơ. Buổi sáng, mở rèm đón ánh sáng tự nhiên sẽ giúp thiết lập lại đồng hồ sinh học và giảm cảm giác ngái ngủ kéo dài.

Đừng cố làm "siêu nhân" ngay ngày đầu đi làm

Sau Tết, khi mở lại email và danh sách công việc, nhiều người dễ rơi vào trạng thái hoang mang vì cảm giác việc dồn dập. Việc nhìn toàn bộ khối lượng công việc cùng lúc thường chỉ khiến căng thẳng tăng thêm thay vì giúp công việc trôi chảy hơn.

Một cách tiếp cận hiệu quả là chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể và bắt đầu từ những việc đơn giản. Ngày đầu đi làm không nhất thiết phải thật năng suất, việc đọc và trả lời email, sắp xếp lại hồ sơ, dọn bàn làm việc hay hoàn thành một vài đầu việc nhẹ cũng đủ để não bộ khởi động lại. Cuối ngày, việc nhìn lại những gì đã làm được, dù là nhỏ cũng sẽ giúp bạn bớt cảm giác cả ngày chẳng làm được gì.

Bình thường hóa cảm giác "tụt mood" sau Tết

Nhiều người sau Tết cảm thấy bồn chồn, lo lắng nhẹ, dễ mệt hoặc không muốn giao tiếp. Đây là phản ứng tâm lý thường gặp khi chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang chế độ công việc với trách nhiệm và deadline, vì vậy bạn không nên vội vàng tự trách bản thân mình.

Khi cảm thấy căng thẳng, bạn có thể dành vài phút để hít thở chậm, sâu: Hít vào từ từ, giữ hơi ngắn rồi thở ra chậm hơn. Chỉ cần thực hiện trong 1 - 2 phút cũng có thể giúp cơ thể dịu lại. Đồng thời, hãy cho phép bản thân có giai đoạn khởi động, hãy xem 1 - 2 ngày đầu sau Tết là thời gian để làm quen lại với nhịp làm việc.

Nếu tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, lo âu hoặc buồn bã kéo dài nhiều tuần và ảnh hưởng rõ rệt đến công việc cũng như sinh hoạt, bạn nên cân nhắc tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được tư vấn chuyên sâu.

Tăng cường kết nối, trò chuyện

Quay lại làm việc không chỉ là quay lại với công việc mà còn là quay lại với các mối quan hệ nơi công sở. Những cuộc trò chuyện ngắn, hỏi thăm nhau về kỳ nghỉ Tết giúp không khí làm việc trở nên nhẹ nhàng hơn và tạo cảm giác gắn kết.

Khi cảm thấy khối lượng công việc quá nhiều, việc trao đổi với đồng nghiệp hoặc quản lý về thứ tự ưu tiên thời hạn hoặc khả năng phân chia lại công việc sẽ giúp giảm áp lực đáng kể. Cảm giác được chia sẻ và hỗ trợ có tác động rất tích cực đến tinh thần.

Chăm sóc lại cơ thể

Sau những ngày ít vận động, ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và rượu bia, cảm giác nặng nề và lừ đừ là điều dễ hiểu. Những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt.

Việc uống đủ nước mỗi ngày, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ 10 - 15 phút sau giờ làm hoặc sử dụng cầu thang bộ khi có thể cùng với chế độ ăn cân đối hơn, hãy tăng cường ăn rau xanh, trái cây và giảm thức ăn chiên với nhiều dầu mỡ sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, từ đó cải thiện cả tinh thần và khả năng tập trung.

Chuẩn bị từ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên ngay từ ngày cuối của kỳ nghỉ là một cách đơn giản nhưng rất hiệu quả. Việc sắp xếp sẵn quần áo, đồ dùng cá nhân, dọn lại túi xách hoặc ghi ra vài việc sẽ làm trong buổi sáng đầu tiên giúp não bộ có thời gian làm quen với việc quay lại công việc, tránh cảm giác bị kéo khỏi trạng thái nghỉ ngơi một cách đột ngột. Cảm giác mệt mỏi, uể oải hay tụt cảm xúc sau Tết là hoàn toàn bình thường. Thay vì ép bản thân phải tăng tốc ngay từ ngày đầu tiên, hãy coi đây là giai đoạn khởi động lại. Ngủ đúng giờ, chia nhỏ công việc, duy trì kết nối xã hội và chăm sóc lại cơ thể là những yếu tố quan trọng giúp bạn quay lại guồng công việc một cách nhẹ nhàng, bền vững và ít áp lực hơn.



