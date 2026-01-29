Cấp cứu bệnh nhân mắc kẹt tay trong máy xay thịt

Bệnh nhân N.T.B. (sinh năm 1966, trú tại xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng bàn tay bị cuốn chặt vào máy xay thịt khi đang sử dụng thiết bị tại nhà.

Do phần tay mắc kẹt sâu trong máy, người nhà đã đưa cả thiết bị đến bệnh viện để tránh làm tổn thương nặng thêm. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, phối hợp giữa bộ phận kỹ thuật và ekip phẫu thuật để tháo rời máy, giải phóng bàn tay bệnh nhân một cách an toàn.

Sau khi xử lý thiết bị, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt lọc tổ chức tổn thương, xử trí vết thương và tạo hình bàn tay. Một phần ngón tay bị dập nặng buộc phải cắt bỏ nhằm ngăn ngừa biến chứng và bảo tồn tối đa chức năng còn lại của bàn tay.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Ngoại Thần kinh - Chấn thương Chỉnh hình.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị có lưỡi cắt và động cơ mạnh như máy xay thịt. Không nên chủ quan trong quá trình vận hành, cần tuân thủ đúng hướng dẫn an toàn lao động và ngắt nguồn điện trước khi kiểm tra hoặc vệ sinh máy để phòng tránh tai nạn nghiêm trọng.