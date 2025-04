Cao điểm 30/4-1/5: Có ngày 770 chuyến bay đến/đi từ Tân Sơn Nhất

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết, dự báo trong thời gian nghỉ lễ 30/4 -1/5, trung bình mỗi ngày sẽ có 740 chuyến bay đi và đến sân bay với khoảng 122.000 khách/ngày. Số chuyến bay tăng khoảng 10% và lượng khách tăng khoảng 9% so với thời điểm hiện tại.

Cao điểm nhất trong giai đoạn này là hai ngày 2/5 và 4/5, có 770 chuyến bay/ngày đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất với khoảng 126.000 hành khách.

Khu vực ga đến nhà ga quốc nội T1. Ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng cho biết, hiện tại Hãng hàng không Vietjet vẫn ở khai thác ở nhà ga quốc nội T1, chưa khai thác các chuyến bay tại nhà ga T3 . Từ 19/4, hành khách có chuyến bay Vietnam Airlines giữa TPHCM - Hà Nội, Vân Đồn làm thủ tục tại nhà ga T3. Tất cả các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines và Pacific Airlines, VASCO vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 như hiện nay.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ phối hợp chặt với các đơn vị liên quan như Trung tâm An ninh hàng không quốc gia, công an cửa khẩu, Công ty Quản lý bay miền Nam và Cảng vụ hàng không miền Nam để đảm bảo an ninh, an toàn bay, điều hành giao thông linh hoạt trong các khung giờ cao điểm.

Cảng yêu cầu đại diện các hãng hàng không phải túc trực tại quầy thủ tục, cửa khởi hành để thông báo và hỗ trợ hành khách kịp thời trong trường hợp chuyến bay bị chậm hoặc hủy, tránh tình trạng bức xúc, gây mất trật tự tại nhà ga.

Nhà ga T3 mới được đưa vào khai thác từ ngày 19/4. Ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Cùng đó, cảng yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không, các hãng taxi, xe công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, công tác rà soát cơ sở hạ tầng, mặt bằng, vận hành hệ thống trang thiết bị và phân luồng giao thông cũng được chú trọng để kịp thời điều chỉnh phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế.

Các hãng hàng không phải có mặt tại quầy để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại cảng.

Để thuận lợi cho việc di chuyển, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách nên có mặt tại ga quốc nội trước 2 giờ và ga quốc tế trước 3 giờ. Cùng với đó, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân và kiểm tra hành lý đúng quy định trước khi làm thủ tục lên tàu bay. Đơn vị vận hành sân bay khuyến khích hành khách làm thủ tục check-in online trước khi đến sân bay để tiết kiệm thời gian.