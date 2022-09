Cảnh nhạy cảm gây sốc của ngoại truyện “Game of Thrones”

Tờ New York Post mới đây đưa tin House of Dragon - phần tiền truyện của series truyền hình Game of Thrones - đang là đề tài bàn tán của cộng đồng mạng sau khi phát sóng bốn tập đầu.

Trong một phân cảnh, công chúa Rhaenyra (Milly Alcock thủ vai) có nhiều màn ân ái, tình tứ cùng chú ruột Daemon (diễn viên Matt Smith đóng) tại nhà thổ. Sau tập phim, khán giả đăng hashtag #Daemyra với nhiều bình luận phản đối. Họ không chấp nhận việc tình cảm loạn luân được thể hiện trên màn ảnh.

Cảnh quay loạn luân giữa hai nhân vật trong House of Dragon gây sốc cho khán giả.

"Cảnh quay quá khó hiểu. Nghĩ sao lại có cảnh đưa cháu gái đến nhà thổ?", Tôi đang xem gì thế này"... là một số bình luận để lại trên Twitter.



Trong khi đó, Alex Lopez - chuyên gia sản xuất nội dung số - bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân rằng anh thấy sốc khi xuất hiện cảnh loạn luân. "Họ là chú cháu mà? Đoạn phim là tôi nhớ lại về hai anh em Jamie - Cersei trong Game of Thrones", Lopez viết.

Trong cuộc phỏng vấn của Indie Wire, diễn viên chính nói cảnh phim đặt họ vào nhiều thách thức. Nữ diễn viên Milly Alcock (công chúa Rhaenyra) chia sẻ: "Đạo diễn Clare Kilner muốn chúng tôi bất ngờ, có cảm xúc thật nên không báo trước cảnh quay ở nhà thổ. Tôi khá sốc và thấy kỳ quặc khi lướt qua hàng loạt cơ thể trần trụi".

Theo lời nữ diễn viên, cô phải diễn cảnh trần trụi với nhiều diễn viên quần chúng suốt 12 giờ đồng hồ. Do chưa quen biết từ trước, đây là thách thức với Milly Alcock.

Cuộc nội chiến trong House of Dragon là yếu tố gây chú ý.

Song, Alcock thấy may mắn khi được đồng nghiệp luôn hỗ trợ hết mình. "Tôi và Smith là bạn nên khá thoải mái khi đóng cảnh nhạy cảm. Ngoài ra, chuyên viên điều phối cảnh nóng giúp cô thoải mái trong quá trình ghi hình.



House of the Dragon lấy bối cảnh 200 trăm năm trước sự kiện của Game of Thrones diễn ra. Phim kể về gia đình Targaryen cùng sự chinh phục và thống trị lục địa Westeros nhờ khả năng điều khiển rồng. Điểm mấu chốt của phim là những mối quan hệ cận huyết khiến gia tộc suy yếu, con cháu không khỏe mạnh.

Ngoài ra, cuộc nội chiến mang tên Dance of the Dragons giữa hai chị em công chúa Rhaenyra (nhân vật thừa kế ngôi vương do nữ diễn viên Emma D’Arcy thủ vai) và hoàng tử Aegon II (Tom Glynn-Carney đóng) thuộc dòng họ Targaryen gây chú ý. Việc tranh giành ngai vàng sau khi vua qua đời, sự nổi dậy của những gia tộc lớn... là yếu tố thu hút khán giả.