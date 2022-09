5 phim Hàn xuất sắc nhưng kém tiếng: Tiếc nhất là màn "bỏ phố về quê" của Park Min Young

Mỗi năm truyền hình Hàn đều cho ra mắt rất nhiều tác phẩm mới tuy nhiên không nhiều trong số đó có thể đạt được thành công vang dội. Dưới đây là loạt phim không may mắn nên khá kém tiếng, không được nhắc nhiều trên truyền thông, mạng xã hội dù chất lượng tương đối ổn.

1. Kill It

Kill It là một trong số những bộ phim đầu tiên mà Jang Ki Yong đảm nhận vai chính. Vì không có tên tuổi "câu khách" lại thêm việc khai thác đề tài nặng đô, thuộc thể loại hành động đen tối, nên Kill It khá kém tiếng. Dù vậy đây vẫn là một tác phẩm có chất lượng tốt với diễn xuất và kịch bản khá ổn.

Trong phim, Jang Ki Yong vào vai Kim Soo Hyun, người sống vai hai thân phận, ban ngày là một bác sĩ thú y, ban đêm lại là sát thủ. Soo Hyun được huấn luyện từ khi còn bé để trở thành sát nhân máu lạnh và trong quá khứ anh đã từng giết hại tình cũ của Do Hyun Jin (Nana) - một nữ cảnh sát. Hai người đụng độ nhau và những bí ấn trong quá khứ cũng được hé lộ.

Park Min Young mấy năm gần đây bị cho là quá một màu khi thường xuyên đóng romcom, vào vai những cô gái đô thị, làm việc ở công sở với tạo hình na ná nhau qua các phim. Thế nhưng đó là do khán giả đã bỏ lỡ Trời Đẹp Em Sẽ Đến, một bộ phim khá kém tiếng ra mắt vào năm 2020.

Trong phim, Park Min Young vào vai Mok Hae Won, một cô gái thành thị về quê sau biến cố gia đình. Tại đây anh gặp lại Eun Seob, người dẫn dắt cả hai về những mảnh ký ức đau buồn trong quá khứ. Đây được đánh giá là một bộ phim đậm chất chữa lành thế nhưng mạch phim nhẹ nhàng, không có nhiều tình tiết cao trào khiến nó trở nên "lạc quẻ" với loạt phim đậm chất drama ra mắt giai đoạn 2020. Chính bởi vậy dù chất lượng tốt nhưng rating phim khá thấp cũng không được nhắc nhiều trên truyền thông, mạng xã hội.

The Smile Has Left Your Eyes là bộ phim làm lại từ một kịch bản đình đám Nhật Bản. Cốt truyện vốn đã xuất sắc lại có sự góp mặt của dàn diễn viên bảo chứng về diễn xuất, The Smile Has Left Your Eyes vẫn không thể bứt phá thành bom tấn.

Phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa ba nhân vật chính: Kim Moo Young (Seo In Guk) - người đàn ông nguy hiểm thường được biết đến với cái tên là quái vật, Yoo Jin Gang (Jung So Min) - người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu muốn ở bên sẻ chia nỗi đau cùng Moo Young và thám tử Yoo Jin Wook - anh trai của Yoo Jin Gang cũng là người luôn đối đầu cùng Moo Young.

Lucky Romance có sự tham gia của Hwang Jung Eum trong vai Shim Bo Nui và Ryu Jun Yeol trong vai Je Soo Ho. Bo Nui đang phải bươn chải kiếm sống để nuôi người chị bị bệnh đang nằm viện. Bo Nui có cơ hội làm việc cho Soo Ho, giám đốc điều hành của một công ty game. Là một người tin chắc vào vận may và tài lộc, Bo Nui phát hiện ra rằng Soo Ho có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu chị gái mình. Cô tiếp cận và khiến Soo Ho bắt đầu nảy sinh tình cảm với mình.

Nhìn chung đây là một bộ phim tình cảm, nhẹ nhàng khá hoàn hảo để khán giả có thể giải trí. Tuy nhiên vì Hwang Jung Eum cứ liên tục nhận những bộ phim hài hước, lãng mạn khiến khán giả cảm thấy không mấy hào hứng với Lucky Romance. Kết quả bộ phim này bị bỏ qua một cách đáng tiếc.

Dali and Cocky Prince có sự góp mặt của hai diễn viên trẻ là Kim Min Jae và Park Gyu Young. Có lẽ chính bởi việc không có sự góp mặt của gương mặt đình đám nên bộ phim này từ đầu đã không được truyền thông ưu ái. Dù vậy đây vẫn là một tác phẩm ấn tượng với nội dung hài hước, ngọt ngào và mang đậm chất chữa lành. Đặc biệt phần bối cảnh, tạo hình các nhân vật cũng được đánh giá cao.

Phim kể câu chuyện về Jin Mu Hak, người không có học vấn cao nhưng lại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Anh gặp Kim Dal Li (Park Gyu Young), giám đốc của một phòng trưng bày nghệ thuật. Cô mất tất cả tài sản sau khi bố qua đời và cần phải tìm cách để giữ cho phòng trưng bày nghệ thuật được hoạt động. Jin Mu Hak cho cô ấy vay một số tiền lớn, mối quan hệ "chủ nợ - con nợ" bỗng chốc một ngày lại trở thành tình yêu.

Nguồn: Soompi