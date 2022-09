Khiến khán giả ngã ngửa vì “cua gắt”, Big Mouth của Lee Jung Suk và YoonA rớt thê thảm

Bộ phim Big Mouth thuộc thể loại phim đen hiện đại (hardboiled noir) do Lee Jung Suk và YoonA đóng chính sắp kết thúc. Từng được đánh giá là tác phẩm gay cấn, hồi hộp và hấp dẫn người xem đến từng giây phút, nhưng tỉ suất người xem bất ngờ giảm mạnh từ sau tập 12.



Phim Big Mouth của Lee Jung Suk và JoonA càng về cuối càng... đuối sức

Sau tập 13 lên sóng tối 9-9 vừa qua, rating của Big Mouth giảm còn 8,3% so với 12% của tập 12 lên sóng trước đó. Số liệu thống kê của Nielsen Korea này cho thấy, sức hút của Big Mouth ngày càng đi xuống do chính nội dung càng về sau càng đuối, nhiều lỗ hổng trong kịch bản.

Từ những tập mở màn, phim liên tục gây sốt vì nội dung hấp dẫn, gay cấn để truy tìm "trùm cuối" Big Mouth thực sự.

Dù vậy, phim vẫn không quá nặng nề khi có những lồng ghép phù hợp các cảnh tình cảm, câu thoại hài hước của cặp đôi chính. Nhưng, càng về cuối sức hấp dẫn ngày càng giảm vì tình tiết lê thê, những cú bẻ lái gắt và thiếu logic.

Nhân vật Park Chang Ho của Lee Jung Suk bị nghi ngờ là Big Mouse

Không riêng Chang Ho, tất cả các nhân vật đều có khả năng là Big Mouse khiến người xem... mệt não

Sự quan tâm duy nhất của người xem "Ai là Big Mouse thật sự?" bị biên kịch dẫn dắt lòng vòng đến rối não. Thay vì thưởng thức một tác phẩm phim ảnh có đủ tính giải trí, hấp dẫn và lôi cuốn thì người xem Big Mouth luôn cảm thấy mình chính là "thám tử Conan" đi điều tra sự thật.

Thậm chí, ở tập 12, nhân vật tên tội phạm lừa đảo khét tiếng Big Mouse thật sự lộ diện là Nor Park (Yang Hyung WooK). Ông chú trưởng buồng tốt bụng, hiền từ có ai ngờ lại là trùm cuối Big Mouse, dù công khai nhận tội nhưng khán giả vẫn không dứt nghi ngờ, cho rằng Big Mouse thật sự chưa lộ diện.

Cho đến khi, Nor Park để lại di ngôn trước khi qua đời muốn Park Chang Ho (Lee Jong Suk) thay ông trở thành "Big Mouse" tiếp theo của tổ chức này thì khán giả thực sự "ngã ngửa". Phần nhiều ý kiến cho rằng, nhân vật trùm lừa đảo Big Mouse chỉ là một người với quá khứ đau khổ là thiếu thuyết phục.

Khán giả muốn "quay xe" khi Big Mouse lộ diện và truyền lại vị trí cho Park Chang Ho

Khi trước đó, nhân vật này luôn nằm trong top cuối những bảng bình chọn "Ai là Big Mouse thật sự" trong phim.

Ở chặng cuối này, nhân vật Park Chang Ho được dự đoán sẽ chấp nhận thay thế Nor Park để làm trùm lừa đảo Big Mouse cũng làm người xem ngán ngẩm. Xét về cuộc sống của Chang Ho có lẽ là sự khởi sắc nhưng lại vô tình "hắc hóa" một anh chàng luật sư từng có lý tưởng đẹp, lương thiện.

Ngoài ra, tổ chức do Big Mouse đứng đầu nổi tiếng làm nhiều việc phi pháp, trong đó có lừa đảo, buôn ma túy đá, cờ bạc bất hợp pháp... Thế nên, nhân vật này được người xem kỳ vọng biên kịch sẽ "bẻ lái" gắt hơn, như việc có thể biến Go Mi Ho (YoonA), Kim Soon Tae (Oh Eui Sik) hay bố vợ của Chang Ho là nhân vật đặc biệt này.

Ai cũng có thể là "trùm cuối" Big Mouse và thật khó để lí giải thuyết phục khi phim chỉ còn 2 tập

Nếu suy đoán này là sự thật, khán giả sẽ thấy Big Mouth thu hút hơn khi để các nhân vật thân thiết nhất phải tranh đấu với nhau khi đứng ở hai chiến tuyến, cũng như đẩy thêm nhiều đất diễn cho các tuyến nhân vật phụ. Đi qua gần như 2/3 phim, số phận cũng như sự xuất hiện của họ khá mờ nhạt, chỉ làm nền cho nam chính.

Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy, 2 tập cuối phim Big Mouth sẽ tập trung vào việc Chang Ho - Mi Ho cùng các nhân vật trong tổ chức Big Mouse đối đầu với các nhân vật quyền lực của thành phố Gucheon.

Bộ phim Big Mouth kể về câu chuyện về Park Chang Ho (Lee Jung Suk) - anh chàng luật sư kém tài và không may bị nghi ngờ là thủ phạm giết người và phải ở tù. Để sống sót và bảo vệ gia đình mình, anh buộc phải trở nên liều lĩnh, truy tìm hung thủ thật sự. Trong hành trình này, Chang Ho lại vô tình khám phá ra những âm mưu lớn, đầy tàn khốc của giới thượng lưu.

Phim có sự tham gia của Lee Jung Suk, YoonA, Kim Joo Hun, Ok Ja Yeon, Yang Kyung Won, Kwak Dong Yeon, Oh Eui Shik, Lee Yoo Joon.

Ảnh: MBC