Cảnh đối lập trên phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn khi lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm

Sáng ngày 25/11, Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 phường tổ chức đợt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực ngõ đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn.
Clip: Như Hoàn
Theo ghi nhận, các lực lượng liên ngành đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ tuyến đường sắt đi qua khu dân cư này, từ số 1 ngõ đường tàu đến khu vực ngõ 224 Lê Duẩn. Tại đây, tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu tháo dỡ và phá bỏ nhiều vật chắn, lối lên xuống tự phát, mái che, mái vẩy cùng các vật dụng lấn chiếm khác của các quán cà phê.
Đây đều là những hành vi vi phạm được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn cho người dân và tàu hỏa khi lưu thông qua khu vực đông dân cư.
Tuy nhiên, ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi, bàn ghế lại tiếp tục được bê ra kê sát đường ray, phục vụ khách du lịch vừa uống cà phê vừa chụp ảnh - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.