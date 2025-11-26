Cảnh đối lập trên phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn khi lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm

Sáng ngày 25/11, Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 phường tổ chức đợt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực ngõ đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn.

Clip: Như Hoàn

Theo ghi nhận, các lực lượng liên ngành đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ tuyến đường sắt đi qua khu dân cư này, từ số 1 ngõ đường tàu đến khu vực ngõ 224 Lê Duẩn. Tại đây, tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu tháo dỡ và phá bỏ nhiều vật chắn, lối lên xuống tự phát, mái che, mái vẩy cùng các vật dụng lấn chiếm khác của các quán cà phê.

Đây đều là những hành vi vi phạm được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn cho người dân và tàu hỏa khi lưu thông qua khu vực đông dân cư.

Tuy nhiên, ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi, bàn ghế lại tiếp tục được bê ra kê sát đường ray, phục vụ khách du lịch vừa uống cà phê vừa chụp ảnh - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Sáng 26/11, phóng viên ghi nhận tại phố cà phê đường tàu Khâm Thiên, Hà Nội, cảnh sinh hoạt kinh doanh vẫn diễn ra một cách “lén lút” trên vỉa hè (Ảnh: Như Hoàn)

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, các chủ quán nhanh chóng thu dọn bàn ghế vào trong nhà, tạm thời tránh sự kiểm tra

Nhiều người bê bàn dọn dẹp

Tuy nhiên, ngay sau khi chính quyền rời đi, mọi hoạt động trở lại bình thường (Ảnh: Như Hoàn)

Bàn ghế được kê sát đường ray, phục vụ khách du lịch vừa uống cà phê vừa chụp ảnh - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều du khách tỏ ra thích thú với trải nghiệm “check-in” ngay trên đường ray, bất chấp nguy hiểm

Cảnh tượng này vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (Ảnh: Như Hoàn)

Theo quan sát, sáng nay có khá nhiều quán cà phê đóng cửa, trong khi một số quán khác chấp hành nghiêm túc quy định, đưa toàn bộ bàn ghế vào trong nhà (Ảnh: Như Hoàn)