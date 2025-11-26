Buồn chuyện gia đình, thiếu nữ sinh năm 2007 đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 16h ngày 24/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đoạn qua địa phận xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), Đội Quản lý vận hành tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh của Công ty CP Vận hành và bảo trì cao tốc Việt Nam phát hiện một bé gái đi xe đạp một mình trên làn đường cao tốc - khu vực đặc biệt nguy hiểm, chỉ dành cho phương tiện cơ giới lưu thông tốc độ cao.

Nhận thấy tình huống có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cháu và phương tiện đang lưu thông, Đội Quản lý đã lập tức dừng xe, tiếp cận và đưa cháu ra khỏi khu vực cao tốc. Do cháu không nhớ rõ số điện thoại người thân và có biểu hiện hoang mang, Đội Quản lý vận hành tuyến cao tốc đã nhanh chóng đưa cháu đến trụ sở Công an xã Trường Ninh để phối hợp xử lý.

Gia đình đến đón cháu H tại Trụ sở Công an xã Trường Ninh

Tại trụ sở lực lượng Công an xã đã gặp gỡ, động viên hỏi thăm thông tin và xác định bé gái tên T.T.M.H (sinh năm 2007, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị), cháu H cho biết thời gian gần đây có quen một người qua mạng xã hội. Người này thường xuyên nhắn tin, sau đó gửi định vị vị trí và hẹn gặp, khiến cháu tin tưởng, một phần do buồn bực chuyện gia đình nên cháu tự ý lấy xe đạp rời khỏi nhà để đi tìm bạn quen qua mạng xã hội. Do không nắm rõ đường đi, cháu đã vô tình đi vào tuyến cao tốc.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Trường Ninh đã nhanh chóng liên hệ và hướng dẫn gia đình đến đón cháu về chăm sóc an toàn. Đại diện Công an xã khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để phòng ngừa các tình huống trẻ bỏ nhà ra đi.

Vụ việc cũng cho thấy nguy cơ tiềm ẩn từ các mối quan hệ trên không gian mạng đối với trẻ em, đòi hỏi gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ.