“Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy” - Khi sân khấu kể chuyện, mái tóc trở thành biểu tượng của văn hóa tri ân nghề giáo

Ngày 19/11, concert tri ân đặc biệt nhất dịp 20/11 năm nay đã được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội. Concert đó chính là "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy", nằm trong khuôn khổ chiến dịch cùng tên do nhãn hàng Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân (Công ty Dược phẩm Hoa Linh) khởi xướng cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp triển khai.

Concert đã biến không gian văn hóa quen thuộc của Thủ đô - Bảo tàng Hà Nội không còn chỉ là những bức tường trưng bày, những hiện vật im lìm mà là một sân khấu kể chuyện, nơi ánh sáng, âm thanh, hình ảnh và chính con người cùng tạo nên trải nghiệm nghệ thuật độc đáo.

Mái tóc thầy và cuốn sách tri thức - Biểu tượng kép của ký ức và tri ân

Trong văn hóa Việt, mái tóc thầy không chỉ là một chi tiết hình ảnh. Nó là biểu tượng của thời gian, sự chăm sóc, dẫn dắt và bao dung. Nhận diện này được ekip concert đưa lên sân khấu một cách tinh tế nhưng đầy ẩn dụ.

Cảm hứng chủ đạo xuyên suốt sự kiện là hình ảnh cuốn sách tri thức, với cổng chào khổng lồ và thiết kế sân khấu trung tâm mở ra như một trang sách. Điều này tôn vinh trực tiếp công lao giảng dạy của thầy cô.

Các hình ảnh, chi tiết ý nghĩa được lồng ghép khéo léo vào các thiết kế trong concert

Không gian sân khấu được thiết kế tối giản nhưng tinh tế

Còn khi ánh sáng rót xuống các khuôn mặt, mái tóc bạc của thầy cô trên màn hình lớn hiện lên như dấu ấn thời gian, gợi nhắc khán giả về hành trình tuổi trẻ của chính mình. Các tiết mục cũng được dàn dựng xung quanh hình tượng này, không chỉ hát, mà là diễn, kể và cảm. Sân khấu được thiết kế để mái tóc thầy trở thành điểm neo cảm xúc và trung tâm tri ân.

Concept sân khấu tối giản, ánh sáng tập trung, âm nhạc thay đổi nhịp độ theo câu chuyện. Ekip dàn dựng đã sử dụng cách chia chương hợp lý, từ tối giản, dịu nhẹ đến bùng nổ, đưa khán giả từ hoài niệm sang năng lượng tươi trẻ. Sự chuyển đổi nhịp điệu này không chỉ mang tính giải trí, mà còn phản ánh chính trải nghiệm nghệ thuật: vừa gợi ký ức vừa kết nối với hiện tại, để tri ân trở thành một trải nghiệm đa chiều.

Ánh sáng kết hợp với các chi tiết decor trở thành cách dẫn dắt cảm xúc đặc biệt

Sáng tạo trải nghiệm và chuẩn mực quốc tế

Điểm khiến concert khác biệt so với các show thông thường là cách khán giả được đưa vào trải nghiệm, chứ không chỉ đứng xem. Ánh sáng chiếu lên từng khuôn mặt, màn hình phản chiếu ký ức và các hoạt động đi kèm trước concert đã trở thành phần mở rộng của sân khấu khi khán giả trải nghiệm trực tiếp hành trình tri ân rồi sau đó là hòa vào cảm xúc chính của đêm nhạc.

Nghệ thuật và trải nghiệm không còn tách rời. Các ca sĩ tham gia concert không chỉ hát, mà còn diễn giải ký ức bằng ngôn ngữ biểu cảm. Sự phối hợp này tạo nên ngôn ngữ riêng của concert - một tác phẩm cần đôi tai, đôi mắt và cả trái tim.

Concert được chia làm hai chương rõ rệt

Dù mang tinh thần tối giản, yếu tố kỹ thuật trong concert vẫn được đầu tư nghiêm túc. Hệ thống âm thanh ánh sáng được tinh chỉnh chuyên nghiệp, đạt chuẩn mực quốc tế, truyền tải trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc, từ những lời ca sâu lắng đến những bản nhạc sôi động.

Chính sự giản dị mà sâu sắc này tạo ra trải nghiệm khác biệt. Khán giả rời concert mang theo một câu chuyện, một biểu tượng và một giá trị văn hóa được kể lại bằng nghệ thuật.

Các yếu tố kỹ thuật được đầu tư chỉn chu, giúp trải nghiệm concert của khán giả đạt đến độ trọn vẹn

Nguyên Xuân - Thương hiệu tôn vinh giá trị truyền thống, gắn kết các thế hệ

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân - một thương hiệu dầu gội dược liệu Việt Nam với vai trò đơn vị tổ chức đã chọn kể một câu chuyện rất Việt Nam theo ngôn ngữ cảm xúc của người trẻ. Không chỉ đứng sau hậu trường, Nguyên Xuân bước lên làm người kể chuyện, là linh hồn của mạch cảm xúc xuyên suốt concert. Nguyên Xuân không chỉ tổ chức show ca nhạc mà đã lan tỏa tinh thần "Tôn vinh giá trị truyền thống, gắn kết các thế hệ" theo một cách rất mới.

Việc chương trình có sự phối hợp của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và sự tham dự của các đại biểu Sở văn hoá Thể thao Thành phố Hà Nội khẳng định đây là một sự kiện văn hóa có tầm vóc. Concert cũng là bằng chứng cho thông điệp của nhãn hàng: Tri ân không chỉ là nghi lễ, mà là hành động chăm sóc thiết thực, từ chăm sóc đạo lý, chăm sóc bản thân và chăm sóc những người đã dành cả thanh xuân để dìu dắt ta.

Nguyên Xuân chọn nghệ thuật - thứ ngôn ngữ ai cũng cảm được để kết nối, giúp ký ức và hiện tại gặp nhau một cách tự nhiên. Thông qua không gian concert cũng chuỗi hoạt động ý nghĩa trước đó, Nguyên Xuân biến lòng biết ơn thành hành động chăm sóc thiết thực, thấu hiểu tâm lý Gen Z hơn bất kỳ một slogan nào.

Có thể nói, Nguyên Xuân đã thành công trong việc thay đổi nhận thức, rằng thương hiệu không chỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp, mà còn phục vụ nhu cầu sống đẹp và sống biết ơn của thế hệ trẻ. Đêm nhạc đã khiến người xem nhớ mãi: tri ân có thể là trải nghiệm nghệ thuật, nơi cảm xúc và ký ức được "vẹn nguyên" trên từng mái tóc, từng ánh mắt và từng nhịp tim của khán giả.