Lấn chiếm vỉa hè: TP HCM tung “mắt thần” giám sát 24/7

TP HCM đang chuẩn bị triển khai loạt giải pháp công nghệ để siết chặt tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè, vấn đề vốn kéo dài nhiều năm và ngày càng phức tạp tại nhiều khu vực trung tâm.

Thời gian tới, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lòng đường tại các điểm dừng xe buýt, khu vực chợ và trường học ở TP HCM

Sở Xây dựng TP HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp mạnh mẽ hơn trong kiểm tra, xử lý vi phạm. Theo Sở Xây dựng, dù đã nhiều lần ra quân, tình trạng dựng quầy bán hàng, đậu xe trái phép, xả rác hay tập kết vật dụng tại điểm dừng xe buýt, chợ tự phát, bệnh viện và trường học vẫn tái diễn, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Trước thực tế đó, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng tuần tra thường xuyên, xử lý nghiêm xe ba gác, bốn bánh tự chế, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, cùng các bãi giữ xe không phép trên vỉa hè. Các đợt cao điểm tháo dỡ điểm lấn chiếm sẽ được triển khai đồng loạt, đi cùng kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm ngăn chặn tình trạng tái chiếm.

UBND các phường, xã được giao xử lý dứt điểm vi phạm trên từng tuyến đường, đặc biệt tại nơi có hoạt động xe buýt và khu vực công cộng. Chính quyền cơ sở cũng phải xây dựng mô hình quản lý phù hợp từng địa bàn, đảm bảo lưu thông thông suốt cho phương tiện và người đi bộ.

Một điểm mới là TP HCM sẽ mở rộng ứng dụng công nghệ trong giám sát trật tự đô thị. Người dân có thể gửi phản ánh qua các ứng dụng di động, nhóm trực tuyến, mạng xã hội. Hệ thống camera hiện hữu – bao gồm cả camera của doanh nghiệp, hộ dân sẽ được khai thác để hỗ trợ phát hiện vi phạm.

Các đơn vị chức năng cũng được yêu cầu đề xuất vị trí lắp đặt thêm camera, biển báo điện tử, hệ thống cảnh báo thông minh và cảm biến giám sát tại những điểm nóng như chợ, trường học, bệnh viện và các tuyến có nguy cơ tái lấn chiếm cao. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ đánh giá hiện trạng tại điểm dừng và nhà chờ xe buýt, đồng thời chia sẻ dữ liệu hình ảnh vi phạm với địa phương để xử lý nhanh.

Tất cả đề xuất liên quan đến thiết bị, công nghệ và phương án duy trì hiệu quả phải gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30-11.