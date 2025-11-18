Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Ngày 18/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, địa chỉ K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh - doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Mailisa, làm chủ sở hữu - cung cấp thông tin về kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm.

Sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mĩ viện Mailisa bị kiểm tra

Đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare công bố, theo kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận công bố mỹ phẩm kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia: Từ năm 2018 đến nay, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (sau đây gọi là Công ty MK Skincare) được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Đến ngày 17/11/2025, Công ty MK Skincare còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Qua tra cứu nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý Dược chưa nhận được phản ánh hoặc các thông tin của các Sở Y tế, hệ thống kiểm nghiệm nhà nước về thuốc và mỹ phẩm, cũng như chưa nhận được các báo cáo, khiếu nại phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng "DOCTOR MAGIC", "MAIKA BEAUTY", "MK" do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare nhập khẩu hoặc đứng tên công bố vi phạm chất lượng.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Cục Quản lý Dược đã có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare (Công văn số 4056/QLD-MP ngày 17/11/2025).

Theo đó, để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị triển khai chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm tiến hành lấy mẫu các sản phẩm thuộc 3 nhãn hàng nêu trên đang lưu hành trên địa bàn.

Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu.

Cục Quản lý dược yêu cầu ưu tiên lấy mẫu các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như mỹ phẩm làm trắng da, sản phẩm chống nắng và sản phẩm ghi hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc trẻ em.

Ngoài hệ thống kiểm nghiệm địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cũng được giao nhiệm vụ lấy mẫu quy mô toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và sàn thương mại điện tử.

Các đơn vị này phải gửi đầy đủ kết quả kiểm nghiệm, đồng thời báo cáo hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Trong văn bản gửi sở y tế các tỉnh, Cục Quản lý dược yêu cầu tổng hợp, báo cáo toàn bộ kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) đối với việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, lưu thông, sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty, MK.

Các địa phương phải rà soát theo danh mục 162 sản phẩm và gửi báo cáo về cục.

Sở Y tế TP.HCM, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở được giao nhiệm vụ tiến hành kiểm tra trực tiếp Công ty MK Skincare về việc chấp hành các quy định trong nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm.

Sở phải xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược.

Yêu cầu Công ty MK Skincare cung cấp hồ sơ và kết quả kiểm nghiệm

Để phục vụ công tác của Cơ quan chức năng đối với các sản phẩm mỹ phẩm

do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare là tổ

chức nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng

“DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” ra thị trường, Cục Quản lý dược cũng yêu cầu chính Công ty MK Skincare phải báo cáo cụ thể việc kiểm nghiệm sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định và gửi kèm toàn bộ kết quả các mẫu đã kiểm.

Cung cấp hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm.