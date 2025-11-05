Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên: Kẻ gian tung chiêu mới, rất tinh vi trên mạng xã hội

Công an xã Quốc Việt (tỉnh Lạng Sơn) vừa tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn về việc bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn mạo danh chương trình tuyển sinh, học bổng và giao lưu sinh viên đi "Trung Hoa Dân Quốc" năm 2026.

Các đối tượng này lan truyền thông tin qua email, tin nhắn mạng xã hội, nhóm chat và các trang web giả mạo. Đáng chú ý, chúng thường đính kèm "Thông báo dự tuyển" hoặc "Quyết định họp Hội đồng xét chọn" được làm giả rất tinh vi, có tên cơ quan, chữ ký và "dấu đỏ" giả mạo, khiến nhiều sinh viên và phụ huynh tin tưởng đó là văn bản chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cục Hợp tác quốc tế. Mục đích của các đối tượng là chiếm đoạt tiền, thu thập thông tin cá nhân và giấy tờ quan trọng của người dân để sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật.

“Quyết định họp Hội đồng xét chọn” rất tinh vi, có tên cơ quan, chữ ký và “dấu đỏ”

Ảnh: Các đối tượng dùng thủ đoạn giả mạo “Thông báo dự tuyển”

Thủ đoạn lừa đảo thường gặp bao gồm: gửi email mời dự tuyển có đường link "đăng ký trực tuyến"; yêu cầu nộp tiền "lệ phí xét duyệt", "phí dịch thuật", "phí làm visa", "phí bảo hiểm" vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản nước ngoài; gửi phiếu thu, giấy xác nhận trúng tuyển giả để tạo lòng tin; thu thập ảnh chụp CCCD, hộ chiếu, bảng điểm để làm giả hồ sơ; tạo website có giao diện giống trang của cơ quan nhà nước nhưng với tên miền khác lạ. Một số kẻ còn gọi điện thoại, giả danh cán bộ để gây áp lực yêu cầu nộp tiền gấp.

Để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, sinh viên và gia đình cần lưu ý những điểm sau: mọi thông tin chính thức về chương trình học bổng, dự tuyển và giao lưu quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cục Hợp tác quốc tế ban hành luôn được công bố trên website chính thức của cơ quan và qua kênh thông tin của trường đại học.

Các chương trình hợp pháp không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "xét duyệt" hay "phí bảo đảm"; kiểm tra kỹ địa chỉ email gửi thông báo (tên miền chính thức của cơ quan thường là tên miền .gov.vn hoặc tên miền chính thức của trường); không cung cấp thông tin cá nhân và giấy tờ tùy thân qua đường link lạ hoặc gửi ảnh chụp qua ứng dụng chat cho người lạ; khi nhận văn bản có dấu đỏ hoặc chữ ký, cần đối chiếu trực tiếp với cơ quan phát hành hoặc tra cứu trên trang web chính thức; nếu nhận được yêu cầu chuyển tiền, hãy gọi điện cho phòng hợp tác quốc tế của trường để xác minh.

Trong trường hợp nghi ngờ là lừa đảo, tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền, gửi những thông tin (email, ảnh chụp màn hình, số tài khoản, nội dung tin nhắn) và báo ngay cho Công an xã hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Công an xã kêu gọi người dân trên địa bàn cảnh giác, chủ động, kịp thời trao đổi để tránh thiệt hại về tài sản và ngăn chặn hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn