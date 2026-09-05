Cảnh báo một loại đồ chơi quen thuộc đang khiến nhiều trẻ phải nhập viện vì bỏng nặng

Một món đồ chơi quen thuộc với trẻ nhỏ đang được bác sĩ cảnh báo vì có thể gây bỏng nặng khi bị làm nóng, thậm chí khiến trẻ phải ghép da.

Những món đồ chơi mềm, dẻo có thể bóp, kéo và nhào nặn đang được nhiều trẻ em yêu thích, nhưng có thể trở thành nguồn gây bỏng nghiêm trọng nếu bị làm nóng hoặc sử dụng sai cách. Các bác sĩ cảnh báo một số trẻ đã phải nhập viện, ghép da sau khi tham gia những thử thách liên quan đến loại đồ chơi này trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, các loại đồ chơi giảm căng thẳng dạng mềm, dẻo như NeeDoh trở nên phổ biến trong trẻ em và thanh thiếu niên.

Sản phẩm được thiết kế để bóp, kéo hoặc nhào nặn, thường được quảng bá như một món đồ chơi giúp kích thích giác quan và thư giãn (Ảnh: nypost)

Tuy nhiên, các bác sĩ tại Mỹ cảnh báo một số trẻ đã bị bỏng nặng sau khi đồ chơi bị làm nóng, đặc biệt trong những thử thách lan truyền trên mạng xã hội. Một số video hướng dẫn trẻ cho đồ chơi vào lò vi sóng hoặc thay đổi nhiệt độ của sản phẩm trước khi sử dụng.

Theo nhà sản xuất, người dùng không được làm nóng, đông lạnh hoặc cho đồ chơi vào lò vi sóng vì có thể gây thương tích. Dù vậy, những cảnh báo này vẫn bị bỏ qua trong một số trường hợp.

Tiến sĩ Alicia Webb, bác sĩ chuyên khoa cấp cứu nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Alabama, cho biết bà đã trực tiếp điều trị một số trẻ em và thanh thiếu niên bị bỏng sau khi tham gia trào lưu sử dụng lò vi sóng với đồ chơi NeeDoh.

Theo chuyên gia, một số mẫu đồ chơi chứa chất liệu dẻo bên trong. Với mẫu NeeDoh Nice Cube, phần chất làm đầy có nguồn gốc từ đường tự nhiên và có thể giãn nở nhanh khi bị nung nóng. Khi nhiệt độ tăng, áp suất bên trong sản phẩm cũng có thể tăng, khiến đồ chơi biến dạng hoặc vỡ, làm chất nóng bên trong bắn ra ngoài.

Tiến sĩ Michael Cooper, Giám đốc khoa điều trị bỏng tại Bệnh viện Đại học Staten Island thuộc hệ thống Northwell, cho biết trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương bởi bỏng do làn da mỏng và nhạy cảm hơn người trưởng thành. Ngay cả việc tiếp xúc trong thời gian ngắn với vật liệu có nhiệt độ cao cũng có thể gây tổn thương mô nghiêm trọng.

Một trường hợp được truyền thông Mỹ đưa tin là Scarlett Selby, 7 tuổi, ở Missouri. Theo gia đình, một món đồ chơi NeeDoh phát nổ trong lò vi sóng, khiến chất liệu nóng bên trong bắn lên người em. Bé bị bỏng nặng ở vùng mặt và đường thở, sau đó phải điều trị tích cực và ghép da.

Bella bị bỏng mặt sau khi tham gia một thử thách trên mạng xã hội, khiến chất liệu nóng chảy từ đồ chơi bắn vào mặt (Ảnh: nypost)

Tại Chicago, Caleb Chabolla, 9 tuổi, cũng bị bỏng độ hai ở mặt sau khi một khối Nice Cube được làm nóng trong lò vi sóng. Trong một trường hợp khác ở New Mexico, một bé gái 13 tuổi bị bỏng độ ba sau khi món đồ chơi được để trong ô tô nóng nhiều giờ rồi phát nổ khi em bóp vào.

Nguy cơ không chỉ xuất hiện khi đồ chơi được đưa vào lò vi sóng. Các bác sĩ cho biết việc để sản phẩm trong môi trường nhiệt độ cao, chẳng hạn ô tô đóng kín dưới trời nắng, cũng có thể khiến vật liệu bên trong nóng lên và làm tăng nguy cơ gây thương tích.

Theo Tiến sĩ Webb, vấn đề đáng lo ngại nằm ở việc trẻ em tiếp xúc với những thử thách trên mạng nhưng chưa đủ khả năng đánh giá đầy đủ hậu quả. Những nội dung này cũng có thể lan truyền qua bạn bè ở trường hoặc các cuộc gặp gỡ ngoài đời, thay vì chỉ xuất hiện trực tiếp trên mạng xã hội.

Các vết bỏng nghiêm trọng có thể để lại sẹo, ảnh hưởng đến thị lực, khả năng vận động hoặc gây biến dạng lâu dài. Trong trường hợp nặng, trẻ có thể phải trải qua nhiều lần điều trị, phẫu thuật hoặc ghép da. Bỏng diện rộng còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, mất nước và các biến chứng khác.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ làm nóng, đông lạnh hoặc sử dụng lò vi sóng với NeeDoh và các sản phẩm đồ chơi cảm giác tương tự. Cha mẹ cũng cần tránh để đồ chơi trong ô tô nóng, đồng thời kiểm tra thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu như nứt, rách, rò rỉ hoặc biến dạng.

Quan trọng hơn, phụ huynh nên trao đổi với trẻ về những thử thách đang lan truyền trên mạng xã hội và giải thích rằng các video có thể không phản ánh đầy đủ rủi ro thực tế. Việc hướng dẫn trẻ sử dụng đồ chơi đúng mục đích, kết hợp với sự giám sát của người lớn, có thể giúp hạn chế những tai nạn đáng tiếc.

Nguồn: nypost