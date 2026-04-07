Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng lò vi sóng

Lò vi sóng từ lâu đã trở thành đồ gia dụng phổ biến và hữu ích trong nhiều căn bếp Việt. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, đây cũng có thể là vật dụng cực kỳ nguy hiểm đối với gia đình bạn. Khi sử dụng lò vi sóng này, bạn nhất định phải nhớ 6 điều dưới đây để đảm bảo an toàn cho gia đình và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

1. Không cho vật dụng kim loại vào lò

Nhiều người nghĩ rằng các vật dụng kim loại chịu được nhiệt độ cao nên không gây nguy hiểm. Trên thực tế, điều này là hoàn toàn sai lầm.

Khi cho những vật dụng kim loại vào lò vi sóng, chúng sẽ có tác dụng tương tự như một tấm gương. Sóng vi ba của lò vi sóng không thể xuyên qua kim loại mà bị phản xạ lại vào thành lò, làm nóng xung quanh gây hư hỏng lò hoặc nghiêm trọng thì dẫn đến cháy nổ.

2. Không cho hộp nhựa hay giấy bạc và lò

Trước hết, dùng đồ nhựa để đựng thức ăn nóng là điều tối kỵ vì khi đó hàm lượng monostyren (một chất độc) trong nhựa PS được giải phóng nhiều gây hại cho sức khoẻ. Bên cạnh đó, mức nhiệt quá cao cũng sẽ khiến nhựa bị nóng chảy, dễ xảy ra hiện tượng cháy nổ, rất nguy hiểm. Do đó, việc cho hộp nhựa hay những đồ dùng bằng nhựa khác vào lò vi sóng là không an toàn.

Nhiều gia cũng đình thường bọc thực phẩm vào giấy bạc rồi cho vào lò vì sóng để chế biến các món nướng. Tuy nhiên cũng tương tự với các vật dụng làm bằng kim loại, sóng vi ba của lò vi sóng không xuyên qua được giấy bạc sẽ tạo ra các tia lửa điện tóe lên dễ làm lò bị cháy. Vì vậy bạn tuyệt đối không được cho giấy bạc vào lò vi sóng để tránh những hậu quả không đáng có.

3. Không mở cửa khi lò vi sóng đang hoạt động

Sóng vi ba phát ra trong quá trình vận hành có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nếu người dùng mở cửa hoặc đóng cửa lò không kín. Ngoài ra, việc mở cửa đột ngột khi thức ăn đang được làm nóng có thể khiến áp suất trong lò thay đổi nhanh, làm thực phẩm bắn ra ngoài, gây bỏng hoặc tiềm ẩn nguy cơ sự cố.

4. Không rán thức ăn hoặc nấu quá lâu trong lò vi sóng

Dầu ăn có nhiệt độ sôi cao, khoảng 210°C, nên việc rán thực phẩm bằng lò vi sóng dễ khiến thức ăn cháy khét, thậm chí làm hỏng thiết bị hoặc gây cháy.

5. Không vận hành lò vi sóng khi bên trong không có thực phẩm

Khi lò hoạt động mà không có thức ăn để hấp thụ năng lượng vi sóng, bức xạ nhiệt sẽ phản xạ liên tục trong khoang lò, làm tăng nguy cơ quá nhiệt, chập cháy hoặc nổ.

6. Không đặt lò vi sóng ở không gian chật hẹp và tránh dùng chung ổ điện

Lò vi sóng cần được đặt cách tường tối thiểu 10 cm và cách các vật dụng xung quanh ít nhất 40 cm, đồng thời tránh đặt gần bếp gas hoặc các thiết bị sinh nhiệt như bếp điện, tủ lạnh, lò nướng… nhằm hạn chế tình trạng quá nóng khi vận hành. Bên cạnh đó, không nên sử dụng chung ổ điện với các thiết bị công suất lớn khác để tránh quá tải, gây chập mạch hoặc cháy nổ.

