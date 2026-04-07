Cảnh báo 9 hành động tưởng sạch mà lại rất bẩn: Nhiều nhà vẫn làm mỗi ngày, đặc biệt là điều thứ 5

Ai cũng muốn nhà cửa sạch sẽ, từ việc lau dọn bếp núc đến vệ sinh phòng ngủ đều cố gắng làm gọn gàng. Tuy nhiên, không phải hành động trông có vẻ sạch nào cũng thực sự vệ sinh. Một số thói quen tưởng giúp loại bỏ vi khuẩn lại vô tình khiến chúng lan rộng hơn trong không gian sống. Dưới đây là 9 thói quen dọn dẹp phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh mà nhiều gia đình vẫn duy trì.

1. Rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước

Nhiều người có thói quen đặt thịt sống dưới vòi nước mạnh để rửa cho sạch trước khi chế biến. Tuy nhiên, dòng nước chảy mạnh có thể làm các giọt nước nhỏ bắn ra xung quanh, mang theo vi khuẩn từ bề mặt thịt lan sang bồn rửa, mặt bếp, dụng cụ nấu ăn và thậm chí cả thực phẩm khác đặt gần đó. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm chéo trong nhà bếp, đặc biệt nếu khu vực này không được lau lại ngay sau đó. Ngoài ra, việc rửa trực tiếp dưới vòi nước cũng không giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn bám trên thịt.

Cách an toàn hơn là cho thịt vào một tô hoặc chậu riêng, thêm nước để rửa nhẹ nhàng, có thể ngâm trong vài phút rồi thay nước. Sau đó, cần rửa sạch lại dụng cụ đựng và lau khô khu vực chế biến để hạn chế vi khuẩn lây lan.

2. Dùng một chiếc khăn lau cho cả căn bếp

Một chiếc khăn lau được dùng để lau bàn ăn, bếp nấu và cả bồn rửa tưởng tiện lợi nhưng lại khiến vi khuẩn lan khắp nơi. Khăn ẩm là môi trường dễ sinh sôi vi khuẩn, nếu không phân loại sẽ gây nhiễm chéo. Tốt nhất bạn nên dùng khăn riêng cho từng khu vực. Quan trọng nhất là phải giặt và phơi khô thường xuyên.

3. Dùng khăn ướt lau trái cây

Nhiều người có thói quen dùng khăn giấy ướt hoặc khăn ẩm lau nhanh trái cây trước khi ăn vì nghĩ như vậy là đủ sạch. Tuy nhiên, cách làm này chỉ loại bỏ được bụi bẩn bám bên ngoài, còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sáp bảo quản hoặc vi khuẩn trên vỏ gần như vẫn còn. Thậm chí một số loại khăn ướt còn chứa hương liệu hoặc dung dịch làm sạch, nếu lau trực tiếp rồi ăn ngay có thể khiến trái cây bị dính thêm chất không cần thiết.

Cách an toàn hơn là rửa trái cây dưới vòi nước chảy trong khoảng 20-30 giây, dùng tay chà nhẹ bề mặt để loại bỏ bụi bẩn. Sau đó có thể ngâm trong nước muối loãng hoặc nước sạch thêm vài phút, rồi rửa lại lần cuối trước khi ăn. Với những loại quả có vỏ dày, nên rửa kỹ trước khi gọt để tránh vi khuẩn từ vỏ dính vào phần ruột khi cắt.

4. Phủ khăn hoặc tấm nhựa lên bàn ăn

Nhiều gia đình phủ khăn hoặc tấm nhựa lên bàn ăn để dễ lau dọn và bảo vệ bề mặt bàn. Tuy nhiên, lớp phủ này lại dễ tích tụ dầu mỡ, vụn thức ăn và độ ẩm nếu chỉ lau sơ qua sau mỗi bữa. Theo thời gian, các vết bẩn bám lâu ngày có thể thấm vào các khe gấp hoặc mép viền, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Ngoài ra, một số loại tấm nhựa chất lượng thấp còn dễ bị ố vàng, có mùi hoặc xuống cấp, làm khu vực ăn uống trông kém vệ sinh. Vì vậy, nếu sử dụng lớp phủ bàn, cần tháo ra giặt rửa định kỳ và lau khô kỹ, hoặc cân nhắc để bề mặt bàn trống để việc vệ sinh được dễ dàng hơn.

5. Dùng lồng bàn che thức ăn

Lồng bàn thường được sử dụng để hạn chế côn trùng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, vì vậy nhiều người cho rằng đây là cách bảo quản khá an toàn. Tuy nhiên, bề mặt lồng vẫn có thể bị ruồi hoặc bụi bẩn bám vào trong quá trình sử dụng. Khi lồng bị rung hoặc di chuyển, các hạt bụi nhỏ hoặc vi khuẩn có thể rơi xuống thức ăn qua các khe lưới. Ngoài ra, nếu lồng bàn không được rửa và phơi khô định kỳ, lớp bụi và dầu mỡ tích tụ lâu ngày cũng làm giảm mức độ vệ sinh. Vì vậy, bên cạnh việc che chắn, cần vệ sinh lồng thường xuyên hoặc bảo quản thức ăn bằng hộp có nắp kín để đảm bảo sạch hơn.

6. Luộc đũa gỗ bằng nước sôi để khử trùng

Luộc đũa bằng nước sôi được xem là cách khử khuẩn đơn giản, nhưng với đũa đã dùng lâu, vi khuẩn và nấm mốc có thể tồn tại trong các khe nứt. Nước sôi khó loại bỏ hoàn toàn, vì vậy nên thay đũa định kỳ khi xuất hiện dấu hiệu mốc hoặc cong vênh.

7. Chỉ phơi nắng gối mà không thay mới

Nhiều người phơi gối thường xuyên và nghĩ rằng như vậy là đủ sạch. Tuy nhiên, ruột gối lâu ngày tích tụ mồ hôi, dầu và bụi mịn khó loại bỏ. Ngay cả khi phơi nắng, vi khuẩn và mạt bụi vẫn có thể tồn tại bên trong.

8. Chỉ rửa sơ bình giữ nhiệt mỗi ngày

Nhiều người có thói quen tráng nhanh bình giữ nhiệt bằng nước rồi cho rằng như vậy là đủ sạch. Tuy nhiên, phần thân bình thường chỉ được làm sạch bề mặt, còn các chi tiết như nắp, gioăng cao su và các khe nhỏ bên trong lại dễ bị bỏ qua. Đây là những vị trí dễ tích tụ cặn nước, bã trà, cà phê hoặc hơi ẩm, lâu ngày tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nếu không tháo rời để vệ sinh kỹ, những cặn bẩn này có thể gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng nước uống.

Vì vậy, ngoài việc rửa hàng ngày, nên định kỳ tháo nắp, gioăng và các bộ phận rời để làm sạch bằng nước ấm, sau đó để khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Điều này giúp hạn chế vi khuẩn và giữ bình sử dụng bền hơn.

9. Ít giặt khăn lau tay trong bếp hoặc phòng tắm

Nhiều người không có thói quen giặt khăn lau tay thường xuyên, chỉ dùng xong rồi treo lên cho khô và tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, khăn lau tay thường xuyên tiếp xúc với nước và độ ẩm cao, rất dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Dù bề mặt khăn có vẻ khô, bên trong sợi vải vẫn có thể giữ lại hơi ẩm và cặn bẩn từ tay.

Nếu sử dụng khăn trong thời gian dài mà không giặt sạch, việc lau tay sau khi rửa vô tình khiến vi khuẩn bám trở lại. Vì vậy, khăn lau tay nên được giặt định kỳ, phơi khô hoàn toàn dưới ánh nắng hoặc nơi thông thoáng để đảm bảo vệ sinh hơn.

Nguồn và ảnh: Toutiao