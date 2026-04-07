5 món đồ quảng cáo hay như rót mật, mua về dùng vài lần là "đắp chiếu"

Nhiều sản phẩm gia dụng được quảng cáo với những lời giới thiệu hấp dẫn, hứa hẹn giúp cuộc sống tiện lợi hơn, tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, sau khi mua về và trải nghiệm thực tế, không ít người nhận ra hiệu quả không như mong đợi. Một số món chỉ dùng vài lần rồi bị bỏ quên trong góc tủ vì bất tiện hoặc không thực sự cần thiết. Dưới đây là 5 sản phẩm từng được nhiều người quan tâm nhưng lại dễ rơi vào tình trạng "đắp chiếu", bạn có thể tham khảo để có thêm sự tỉnh táo trước khi FOMO mua chúng.

1. Dao gốm

Dao gốm gây ấn tượng bởi thiết kế đẹp, lưỡi sắc và nhẹ tay. Tuy nhiên, loại dao này khá giòn, dễ sứt mẻ nếu cắt đồ cứng như xương hoặc thực phẩm đông lạnh. Khi lưỡi dao cùn, việc mài lại cũng khó hơn so với dao thép thông thường. Chính vì vậy, sau thời gian sử dụng, nhiều người quay lại dùng dao truyền thống vì tiện lợi hơn.

Gợi ý thay thế: Nên chọn dao thép không gỉ chất lượng tốt. Loại dao này dễ mài, bền và phù hợp với nhiều loại thực phẩm, sử dụng lâu dài tiết kiệm hơn. Gợi ý mua sản phẩm: - Dao Nhật mũi bầu - Giá: 235.000đ - Dao Đức cán gỗ - Giá: 195.000đ

2. Gel khử mùi, khử formaldehyde

Các loại gel khử mùi, khử formaldehyde thường được quảng cáo như giải pháp nhanh gọn sau khi sửa nhà hoặc mua nội thất mới. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, người dùng có thể đặt sản phẩm ở nhiều vị trí như phòng khách, phòng ngủ hoặc tủ quần áo. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các loại gel này thường chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ xung quanh hộp. Trong không gian rộng, đặc biệt là căn hộ có nhiều phòng, việc đặt một vài hộp gần như không tạo ra sự thay đổi rõ rệt.

Ngoài ra, thời gian sử dụng của gel khá ngắn, sau khi bay hơi hoặc khô lại cần thay mới. Nếu muốn sử dụng cho toàn bộ căn nhà, người dùng phải đặt nhiều hộp cùng lúc và thay định kỳ, khiến chi phí tăng lên đáng kể theo thời gian. Một số sản phẩm còn có mùi khá mạnh, có thể gây khó chịu với người nhạy cảm. Vì vậy, sau khi dùng thử một thời gian, nhiều gia đình nhận ra hiệu quả không như kỳ vọng và dần ngừng sử dụng.

Gợi ý thay thế: Mở cửa thông gió thường xuyên, kết hợp quạt hút hoặc máy lọc không khí sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra, đặt thêm cây xanh phù hợp cũng giúp cải thiện không khí.

3. Vòng đeo tay chống muỗi

Vòng chống muỗi được quảng cáo tiện lợi, chỉ cần đeo là hạn chế muỗi. Tuy nhiên, phạm vi tác dụng nhỏ, hiệu quả ngắn và phụ thuộc vào mùi tinh dầu. Trong môi trường nhiều muỗi, vòng thường không mang lại hiệu quả rõ rệt.

4. Kính phóng đại màn hình điện thoại

Thiết bị này được quảng cáo giúp biến màn hình điện thoại thành kích thước lớn hơn, tạo cảm giác xem phim thoải mái mà không cần mua thêm thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế, chất lượng hình ảnh thường không như mong đợi, dễ bị giảm độ nét, màu sắc thay đổi và đôi khi xuất hiện hiện tượng méo hình. Góc nhìn của kính cũng khá hẹp, người dùng phải đặt đúng vị trí và điều chỉnh liên tục mới nhìn rõ, nếu lệch một chút sẽ thấy hình ảnh mờ đi. Ngoài ra, kích thước của thiết bị tương đối cồng kềnh, không tiện mang theo hoặc cất gọn. Vì những bất tiện này, nhiều người chỉ dùng vài lần rồi bỏ sang một bên.

Gợi ý thay thế: Nếu cần màn hình lớn hơn, có thể dùng máy tính bảng hoặc kết nối điện thoại với tivi. Cách này cho hình ảnh rõ và thoải mái hơn khi sử dụng lâu.

5. Dụng cụ gói bánh, gói sủi cảo

Các dụng cụ này được giới thiệu giúp tạo hình nhanh và đẹp. Tuy nhiên, thực tế vẫn cần kỹ thuật khi đặt vỏ và nhân. Nếu không quen, bánh dễ rách hoặc méo, thậm chí mất thời gian hơn so với làm bằng tay.