Loại quả mùa hè bán đầy chợ Việt được gọi là siêu thực phẩm, lý do khiến nhiều người bất ngờ

Mỗi khi hè về, những chùm nhãn chín mọng lại phủ kín các khu chợ từ thành thị đến nông thôn. Loại quả quen thuộc này bỗng được các chuyên gia dinh dưỡng gọi bằng cái tên “siêu thực phẩm”, nhưng điều gì khiến quả nhãn được đánh giá cao đến vậy?

Quả nhãn (tên khoa học Dimocarpus longan) là loại trái cây nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước Nam Á. Với hình dáng đặc trưng, phần cùi trắng trong ôm lấy hạt đen, nhãn còn được gọi là “mắt rồng”. Theo các chuyên gia, đây là loại trái cây lý tưởng để bổ sung vào thực đơn hàng ngày, từ bữa sáng nhẹ nhàng đến món ăn vặt buổi chiều. Không chỉ ngon ngọt, nhãn còn chứa nhiều vi chất quan trọng như kali, riboflavin, thiamin và đặc biệt là vitamin C, trong khi hàm lượng cholesterol và natri lại rất thấp.

Điểm khiến nhãn được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm” nằm ở khả năng chống oxy hóa mạnh.

Nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất từ nhãn có thể giúp trung hòa các gốc tự do – tác nhân gây lão hóa và nhiều bệnh lý mạn tính. Hoạt tính này còn giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào trước các tổn thương do oxy hóa.

Đáng chú ý, một nghiên cứu năm 2012 của các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Trung Quốc xác nhận nhãn chứa nhiều hợp chất sinh học quý như flavonoid, axit phenolic và polysaccharide – những chất có khả năng kháng khuẩn và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Với những người đang kiểm soát cân nặng, nhãn là lựa chọn khá “dễ chịu”. Một cốc nhãn chỉ chứa khoảng 35 calo, giúp tạo cảm giác no mà không làm tăng đáng kể năng lượng nạp vào. Nhờ đó, loại quả này thường được khuyến khích sử dụng như món ăn nhẹ thay thế các thực phẩm giàu đường hoặc chất béo.

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả nhãn không chỉ củng cố hệ thống miễn dịch để chống lại các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh, cúm mà còn cải thiện hiệu quả hấp thụ sắt trong máu, giúp tăng mức hemoglobin và năng lượng, từ đó ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thiếu máu. Ngoài ra, vitamin C còn giúp làn da mịn màng và khỏe mạnh hơn, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng bong tróc và nếp nhăn ở vùng da nhạy cảm quanh mắt.

Trong y học cổ truyền châu Á, nhãn thường được kê đơn như một loại thảo dược giúp giảm căng thẳng, chống viêm và điều trị chứng mất ngủ. Được coi là một loại thuốc chống trầm cảm tự nhiên, việc ăn nhãn giúp làm dịu thần kinh, giảm bớt sự khó chịu và xua tan mệt mỏi, mang lại cảm giác thư giãn cho cơ thể.

Giá trị dược tính này bắt nguồn từ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt tập trung ở phần vỏ quả. Tổng hòa các yếu tố: giàu vi chất, ít calo, chống oxy hóa mạnh và có giá trị dược tính, quả nhãn không còn chỉ là loại trái cây giải nhiệt đơn thuần.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm lành mạnh, dễ tiếp cận, nhãn – loại quả “đầy chợ Việt” – lại bất ngờ trở thành lựa chọn đáng giá cho cả dinh dưỡng lẫn chăm sóc sức khỏe.