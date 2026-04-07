Cầm 1 triệu đi chợ cho cả tuần: Mẹ đảm Hà Nội tiết kiệm 50% chi phí mà bữa ăn vẫn đủ đầy dinh dưỡng cho gia đình 4 người

Từ thói quen đi chợ mỗi ngày, mua sắm theo cảm xúc, một mẹ đảm ở Hà Nội đã thử thay đổi: Cầm 1 triệu đồng đi chợ cho cả tuần cho gia đình 4 người. Kết quả không chỉ là một tủ lạnh "ê hề" đồ ăn, mà còn là cách chi tiêu khoa học hơn, tiết kiệm được cả thời gian lẫn tiền bạc mà bữa cơm vẫn đủ chất, đủ vị.

Mua theo cảm xúc dễ " đốt tiền " , mua đúng - mua đủ mới là tiết kiệm

Trước đây, giống như nhiều người, Mẹ Sâu Sóc có thói quen đi chợ hàng ngày và mua theo cảm xúc. Thấy món gì "hay hay", "tươi tươi" là mua ngay, nhưng không phải lúc nào cũng dùng đến. Có những hôm đi chợ hết 200.000-300.000 đồng mà bữa ăn vẫn "thiếu trước hụt sau", thậm chí phải mua thêm đồ ăn.

Chính cách chi tiêu này khiến chi phí sinh hoạt bị đội lên mà không thực sự mang lại hiệu quả. Từ đó, chị thay đổi cách lên thực đơn theo tuần và chỉ mua đúng những gì cần thiết. Danh sách luôn đảm bảo đủ nhóm dinh dưỡng: có thịt bò, thịt lợn, gà, vịt, cá, tôm… nhưng được cân đối hợp lý, không mua dư thừa.

Trong lần thử thách đi chợ với số tiền 1 triệu đồng, Mẹ Sâu Sóc đã mua đủ thực phẩm cho gia đình 4 người (2 người lớn, 2 trẻ nhỏ), thậm chí còn dư lại 25.000 đồng.

Thử thách cầm 1 triệu đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần

Danh sách thực phẩm gồm:

Tiền đi chợ 1.000.000 đồng Gầu bò - Bắp bò 218.000 Nạc vai - Ba chỉ - Xương cục - Tai heo thui 228.000 Cá rô phi 80.000 Đậu phụ 10.000 Nửa con gà - Nửa con vịt 207.000 Tôm thẻ tươi 115.000 Cà muối 15.000 Rau gia vị - Rau ăn 1-2 ngày 60.000 Dưa hấu 42.000 Tổng chi 975.000 Còn lại 25.000 đồng

"Cầm 1 triệu đi chợ mà đồ ăn ê hề luôn", Mẹ Sâu Sóc chia sẻ. Theo chị, tiết kiệm không phải là ăn uống hà tiện, mà là chi tiêu khoa học hơn - mua đúng, mua đủ và có kế hoạch. Nhờ đó, mỗi tháng có thể tiết kiệm được cả triệu đồng mà không ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn hay cuộc sống gia đình.

Chị cũng cho biết, việc lên sẵn thực đơn, tính toán khẩu phần hợp lý rồi sơ chế sạch sẽ, chia nhỏ theo từng bữa giúp việc nấu nướng trở nên nhanh gọn hơn rất nhiều. Cách làm này đặc biệt phù hợp với những gia đình bận rộn hoặc có con nhỏ: Buổi sáng vẫn có thể chuẩn bị bữa ăn nóng hổi cho con, còn buổi chiều đi làm về muộn cũng không phải vội vã ghé chỗ này, tạt chỗ kia giữa lúc tắc đường, nắng nóng mà thực phẩm chưa chắc đã tươi ngon.

Thực đơn 7 bữa chính trong tuần được lên sẵn, đảm bảo đủ dinh dưỡng

"Có sẵn đồ trong tủ vẫn yên tâm hơn", chị nói, đồng thời cho rằng ngay cả những khoản chi nhỏ phát sinh như xuống sảnh chung cư mua thêm vài quả quất, mấy quả ớt cũng dễ "đội" lên 10.000-15.000 đồng mỗi lần nếu không chủ động chuẩn bị từ trước.

Đi chợ một lần, sơ chế - trữ đồ khoa học để cả tuần "nhàn tênh"

Không chỉ dừng lại ở việc mua sắm, " chìa khóa " giúp Mẹ Sâu Sóc tiết kiệm chính là cách sơ chế và bảo quản thực phẩm.

Sau khi đi chợ về, toàn bộ đồ ăn được làm sạch, chia nhỏ theo từng bữa rồi đóng hộp kín. Mỗi bữa ăn tương ứng với một phần thực phẩm, khi cần chỉ việc lấy ra rã đông, không phải xử lý lại từ đầu. "Thức ăn chia nhỏ theo bữa, ăn bữa nào lấy bữa đấy, không cần rã đông cả tảng", chị chia sẻ.

Nhiều người duy trì có thói quen đi chợ 1 lần cho cả tuần

Tủ lạnh cũng được sắp xếp gọn gàng, phân loại rõ ràng giữa đồ sống - đồ chín giúp hạn chế tối đa tình trạng ám mùi. Nhờ đó, thực phẩm dù cấp đông vẫn giữ được độ tươi ngon trong suốt cả tuần.

Theo chị, việc đi chợ theo tuần là giải pháp phù hợp với những người bận rộn, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn nếu bảo quản thực phẩm đúng cách. "Mất công đi chợ sớm một lần, còn lại những ngày sau thì thảnh thơi hơn", chị nói.

Với cách chuẩn bị sẵn như vậy, trong tuần chị chỉ cần bổ sung thêm chút rau là đủ cho bữa ăn, không phải mất thời gian đi chợ mỗi ngày hay đau đầu nghĩ thực đơn "hôm nay ăn gì".

"Sau nhiều năm duy trì thói quen này, việc đi chợ theo tuần không chỉ giúp mình tiết kiệm đến 50% thời gian, công sức mà còn giảm đáng kể chi phí sinh hoạt. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi trong cách tiêu tiền: Từ mua sắm theo cảm xúc sang chi tiêu có kế hoạch hơn. Khi mỗi món đồ được mua đều có "lý do" của nó, bữa cơm gia đình sẽ trở nên trọn vẹn hơn - không chỉ đủ đầy dinh dưỡng, mà còn mang lại cảm giác chủ động, an tâm trong nhịp sống bận rộn mỗi ngày", Mẹ Sâu Sóc chia sẻ.

Không cần những thay đổi quá lớn, đôi khi chỉ một cách đi chợ khác đi cũng giúp cuộc sống trở nên gọn gàng và nhẹ nhõm hơn. Từ căn bếp nhỏ, những thói quen tiêu dùng được điều chỉnh dần, để mỗi ngày trôi qua không còn vội vã, và bữa cơm gia đình luôn là điểm chạm ấm áp sau những bộn bề lo toan.

Ảnh trong bài: Tiktok - FBNV