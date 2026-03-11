44 tuổi vẫn không hề kém hấp dân, quán quân "Đạp gió" gây sốc khi "hút bụng chân không": Dân mạng tập theo 1 tháng, eo nhỏ đi "một vòng"

Một khoảnh khắc của Ella (Trần Gia Hoa) trong buổi biểu diễn gần đây tại Tây An (Trung Quốc) bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Khi đang đứng giữa sân khấu, nữ ca sĩ bất ngờ thực hiện động tác "hút bụng chân không", khiến phần bụng lõm sâu vào trong như biến mất. Đường nét cơ bụng hiện rõ khiến khán giả bên dưới không khỏi kinh ngạc.

Ở tuổi 44, việc vẫn kiểm soát cơ bụng tốt đến vậy khiến nhiều người trầm trồ. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, kéo theo hàng loạt câu hỏi: "Động tác này là gì? Có thật sự giúp giảm mỡ bụng không?".

Thực tế, phương pháp này đã xuất hiện từ lâu trong giới thể hình và được xem là một trong những bài tập giúp thu gọn vòng eo và tăng sức mạnh cơ lõi.

Khoảnh khắc khiến cả khán phòng "ồ lên"

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, Ella đứng thẳng giữa sân khấu, thở ra sâu rồi hút mạnh bụng vào trong. Chỉ trong vài giây, phần bụng của cô lõm hẳn, gần như "biến mất", tạo nên đường cơ rõ rệt.

Nhiều khán giả ban đầu tưởng đây chỉ là hiệu ứng sân khấu. Tuy nhiên, những người tập luyện thể thao cho biết đây là kỹ thuật kiểm soát cơ lõi, cần luyện tập lâu dài mới có thể thực hiện thuần thục.

Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, Ella vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và năng lượng mạnh mẽ trên sân khấu. Điều này khiến không ít người hâm mộ thêm khâm phục sự kỷ luật trong việc giữ gìn thể lực của nữ ca sĩ.

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, nhiều cư dân mạng cũng bắt đầu thử tập theo bài tập được gọi vui là "chiêu biến mất vòng bụng".

"Hút bụng chân không" là gì?

Động tác Ella thực hiện được gọi là Stomach Vacuum - tạm dịch là "hút bụng chân không'.

Đây là một kỹ thuật kết hợp hít thở và siết cơ bụng sâu, chủ yếu tác động vào cơ ngang bụng - nhóm cơ nằm sâu bên trong thành bụng. Nhóm cơ này thường được ví như "đai nịt bụng tự nhiên" của cơ thể.

Khi cơ ngang bụng được kích hoạt và luyện tập thường xuyên, vòng eo có xu hướng gọn hơn, bụng phẳng hơn và tư thế cơ thể cũng vững vàng hơn.

Nhiều huấn luyện viên thể hình cho rằng đây là một trong những bài tập kinh điển giúp định hình vòng eo, thậm chí còn được nhiều người mẫu và vận động viên đưa vào thói quen tập luyện hằng ngày.

Cách tập đơn giản, người mới cũng có thể thử

Theo các huấn luyện viên thể hình, bài tập này khá đơn giản và có thể tập ở bất cứ đâu.

Cách thực hiện cơ bản gồm:

Đứng hoặc ngồi thẳng lưng

Hít sâu một hơi

Thở ra từ từ

Sau đó hút mạnh bụng vào trong, tưởng tượng rốn chạm vào cột sống

Giữ trong khoảng 10-20 giây

Trong khi giữ bụng, cần duy trì nhịp thở bình thường, tránh nín thở quá lâu.

Người mới bắt đầu có thể chỉ giữ được vài giây, nhưng khi cơ bụng khỏe hơn, thời gian sẽ tăng dần. Nhiều người thường tập 3-5 lần mỗi ngày, vào buổi sáng khi bụng rỗng hoặc trước khi đi ngủ.

Không phải "đốt mỡ thần tốc", nhưng giúp bụng gọn hơn

Một số người chia sẻ trên mạng xã hội rằng sau khi tập bài này mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, họ giảm được khoảng 2-3kg trong một tháng, vòng eo cũng nhỏ lại đáng kể.

Dù vậy, các chuyên gia thể hình lưu ý rằng hút bụng chân không không phải bài tập đốt mỡ cường độ cao. Lợi ích chính của nó là kích hoạt cơ lõi, cải thiện độ săn chắc của vùng bụng và giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn.

Với những người thường xuyên ngồi lâu hoặc có tình trạng bụng dưới lỏng lẻo, bài tập này có thể giúp tăng sức mạnh vùng bụng, cải thiện tư thế và giảm cảm giác bụng phình ra khi đứng hoặc ngồi.

Vì vậy, nếu kết hợp cùng chế độ ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên, đây có thể là một thói quen nhỏ nhưng mang lại thay đổi rõ rệt cho vòng eo theo thời gian.