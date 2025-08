Cảnh báo: Bé trai 3 tuổi ở Thanh Hóa hôn mê, ngừng tuần hoàn do hóc quả nhãn

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, lúc 0h ngày 30/7 đã tiếp nhận ca bệnh trẻ 39 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn/dị vật đường thở do hóc quả nhãn.

Theo khai thác từ gia đình được biết, trẻ bị hóc quả nhãn (đã bóc vỏ), sau hóc xuất hiện ho, khó thở, tím tái, được sơ cứu tại nhà bằng phương pháp vỗ lưng nhưng không hiệu quả, tình trạng khó thở tím tái tăng dần. Ngay sau đó, bệnh nhi được gia đình đưa đến BV huyện sau 20 phút trong tình trạng trẻ đã hôn mê ngừng hô hấp tuần hoàn, ngừng thở.

Bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện

Bệnh nhân được xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, lấy dị vật hạt nhãn ở hạ họng, sau 10 phút bệnh nhân có nhịp tim trở lại, ý thức vẫn còn hôn mê và được vận chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi vào viện, trẻ đã được hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời, đồng thời nội soi phế quản cấp cứu lấy các dị vật nhỏ che lấp các đường dẫn khí. Bệnh nhân có tổn thương phổi nặng nên vẫn tiếp tục phải hỗ trợ bằng máy thở, theo dõi và chăm sóc tích cực.

Bs.Ngô Việt Hưng - Trưởng khoa Cấp cứu -Hồi sức tích cực và chống độc cho biết: Hiện tại, sau thời gian cấp cứu hồi sức tích cực, tình trạng bệnh của cháu bé đã có nhiều tiến triển tốt, ý thức cải thiện hơn nên đã được thoát thở máy, chỉ cần hỗ trợ hô hấp có oxy.

Dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu thường gặp ở trẻ em, đặc biệt ở dưới 5 tuổi có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không xử trí kịp thời.

Theo báo cáo của nhiều đơn vị y tế trên cả nước, có nhiều bệnh nhân bị dị vật đường thở với các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau và đa dạng về loại dị vật (hạt nhãn, mảnh xương, đồ chơi nhựa, hạt na, hạt lạc...), đã có bệnh nhân tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề gây tăng gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Do vậy, khuyến cáo các phụ huynh hoặc người chăm sóc thường xuyên quan tâm để ý giám sát các trẻ khi tiếp xúc các đồ chơi, thức ăn... nhằm phát hiện và xử trí kịp thời. Nếu gặp trường hợp xảy ra tai nạn các bậc phụ huynh hoặc người chăm sóc phải bình tĩnh tránh gây hoảng sợ cho trẻ, không móc họng cố gắng lấy dị vật, sơ cứu tại chỗ, chỉ sử dụng phương pháp Hemlich đúng cách, và vận chuyển an toàn đến các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ và tiếp tục chuyển đến các đơn vị y tế chuyên khoa cấp cứu, loại bỏ dị vật ra khỏi cơ thể an toàn.