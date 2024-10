CĂNG: "Khẩu chiến" tưng bừng cõi mạng, SOOBIN - Kay Trần - Quang Hùng MasterD - Pháp Kiều bị kéo vào drama

Những ngày qua, trên mạng xã hội Threads diễn ra cuộc "khẩu chiến" nảy lửa và 4 cái tên bị réo gọi vào drama gồm SOOBIN, Kay Trần, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều. Netizen chia làm 2 phe, bên Anh Trai - bên Anh Tài và liên tục đưa ra những lý lẽ để tranh phần đúng về mình.

Chuyện là SOOBIN, Kay Trần, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều cùng đổ bộ tại đêm diễn ở TP.HCM. Rất đông fan của các nghệ sĩ đã có mặt để theo dõi, FC nào cũng chuẩn bị chu đáo, có hẳn banner, poster để đu thần tượng. Theo sắp xếp, các nghệ sĩ diễn xe kẽ và SOOBIN là người xuất hiện cuối cùng. Cả 4 nam ca sĩ đã mang đến những màn trình diễn bùng cháy và giao lưu vui vẻ với khán giả.

Dàn Anh Tài và Anh Trai cùng đổ bộ tại đêm nhạc mới đây

Tuy nhiên, buổi diễn khép lại nhưng mở ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các fan. Về phía FC Anh Tài - cho rằng nhóm người hâm mộ của Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều đứng yên không cổ vũ khi Kay Trần trình diễn. Và khi SOOBIN ra trình diễn thì một nhóm fan của các Anh Trai bỏ về. Phía fan các Anh Tài bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng khi Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều lên sân khấu cũng đã hưởng ứng theo.





Về phía FC các Anh Trai cũng chỉ trích nhóm fan của SOOBIN và Kay Trần chen lên hàng đầu đứng dù tiết mục của SOOBIN sắp cuối. Không những vậy, netizen còn tung ảnh chụp màn hình khoảnh khắc 1 fan của Anh Tài dùng banner che mặt lúc Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều chụp ảnh giao lưu. FC của các Anh Trai cho rằng hành động của fan Anh Tài không văn minh, thiếu lịch sự.

Người hâm mộ 2 bên tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn cũng không tránh khỏi vạ lây

Những bài đăng "đấu tố" của 2 bên khiến cõi mạng dậy sóng. 4 nghệ sĩ tham gia biểu diễn SOOBIN, Kay Trần, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều cũng bị lôi vào cuộc. Khi "cuộc chiến" căng thẳng thì một bộ phận fan của 2 bên cho rằng việc tranh cãi đang không có hồi kết và nên dừng lại để tránh làm mất hình ảnh của mỗi nhà. Bên cạnh đó, netizen cho rằng việc đu idol nên hướng đến những điều tích cực thay vì chỉ trích nhau, vừa khiến mọi thứ căng thẳng vừa làm các nghệ sĩ bị ảnh hưởng.

SOOBIN và Kay Trần tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, còn Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều gây chú ý ở chương trình Anh Trai Say Hi. Ngay từ những ngày đầu, 2 chương trình này đã được khán giả gán ghép vào nhau so sánh. Thế nên, các nghệ sĩ bước ra từ 2 gameshow được cho là đối thủ cũng bị netizen liên tục đặt lên bàn cân. Tuy nhiên, về phía các nghệ sĩ tham gia 2 chương trình đều rất tích cực đón nhận sự ủng hộ của khán giả và luôn thể hiện thái độ văn minh khi xuất hiện chung ở sự kiện hoặc show diễn nào đó.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tranh luận giữa các FC sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh thần tượng

Dù là 2 chương trình khác nhau nhưng điểm chung giữa Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là giúp các nghệ sĩ sau khi tham gia ngày càng nhận được nhiều sự mến mộ. Minh chứng rõ nét nhất chính là kết thúc 2 chương trình, văn hóa fandom tại Vbiz trở nên bùng nổ. Người hâm mộ thay vì đu idol quốc tế lại chuyển hướng về "idol quốc dân". Nhìn cách các FC của Anh Trai lẫn Anh Tài đu idol khiến những khán giả trung lập không khỏi trầm trồ.

Bên cạnh đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi tạo nên "cuộc đua giải trí" hấp dẫn. Những tiết mục bùng nổ, những đêm concert mang hơi hướng quốc tế đã xuất hiện tại Vbiz. Nhờ sự cạnh tranh đó mà khán giả đại chúng đã có một mùa hè 2024 đáng nhớ, đồng thời mở ra "kỷ nguyên" mới cho ngành công nghiệp giải trí Việt. Đây mới chính là điều tích cực đáng được nhìn nhận thay vì những chủ đề tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.