HIEUTHUHAI "áp đảo" SOOBIN, Tuấn Hưng "lọt thỏm" giữa dàn Anh Trai Say Hi

Mới đây, Fanpage Buzzmetrics - trang thống kê và nghiên cứu dữ liệu trên nền tảng số - vừa công bố BXH 10 người có sức ảnh hưởng nhất MXH tháng 9/2024. Theo phân tích của Buzzmetrics, tháng 9 vừa qua ghi nhận lượng thảo luận bùng nổ dành cho Anh Trai Say Hi. Người dẫn đầu bảng xếp hạng tháng 9 không ai khác chính là Quán quân Anh Trai Say Hi - HIEUTHUHAI. Với thành tích ở chương trình, cộng thêm hiệu ứng từ gameshow 2 Ngày 1 Đêm lẫn concert Anh Trai Say Hi thì việc HIEUTHUHAI chễm chệ ở vị trí Top 1 là điều không quá khó hiểu.

Bám đuổi HIEUTHUHAI trên BXH tháng 9 là Lê Dương Bảo Lâm. Độ thảo luận của nam diễn viên đến từ chương trình 2 Ngày 1 Đêm và tần suất hoạt động trên mạng xã hội một cách dày đặc. Gây chú ý, trong Top 10 KOL nổi bật trên MXH tháng 9 ngoài HIEUTHUHAI còn có đến 7 Anh Trai khác góp mặt. Theo thứ tự từ cao đến thấp gồm: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Rhyder, Anh Tú Atus, Pháp Kiều, JSOL, Isaac.

Top 10 người nổi tiếng được thảo luận nhiều nhất trên MXH tháng 9/2024

HIEUTHUHAI là cái tên hot nhất trên MXH tháng 9 theo bảng xếp hạng của Buzzmetrics

Dàn Anh Trai Say Hi "áp đảo" trong Top 10 người có sức ảnh hưởng trên MXH

Trong BXH của Buzzmetrics chứng kiến màn "bao show" của dàn Anh Trai Say Hi. Nhiều người mong có màn đọ nhiệt giữa 2 cái tên hot đến từ 2 chương trình đình đám là HIEUTHUHAI và SOOBIN, tuy nhiên điều này lại không xảy ra. Có 1 Anh Tài cũng góp mặt ở bảng xếp hạng nhưng không phải SOOBIN - cái tên hot nhất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Người "lạc lõng" giữa dàn Anh Trai Say Hi lần này chính là ca sĩ Tuấn Hưng. Mức độ thảo luận của cư dân mạng dành cho Tuấn Hưng xếp ở vị trí số 6/10. Trong tháng 9, hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của Tuấn Hưng nhận được sự quan tâm. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn được nhắc đến nhiều bởi liveshow lịch sử với ca sĩ Duy Mạnh ở Tam Đảo.

Tuấn Hưng là Anh Tài duy nhất góp mặt trong Top 10 người nổi bật trên MXH tháng 9

Liveshow lịch sử cùng Duy Mạnh giúp cái tên Tuấn Hưng nhận được nhiều sự chú ý

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tuấn Hưng không có tên trong danh sách top 17 Gia tộc anh tài toàn năng. Anh chỉ nhận giải "an ủi" là Anh tài bền bỉ - hạng mục giải thưởng do các anh tài bình chọn cho nhau, do thiếu điểm hỏa lực cá nhân.

Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động vì cho rằng kết quả này xứng đáng với nỗ lực mà các anh tài đã bỏ ra. Tuy nhiên, vẫn có không ít người cho rằng kết quả trên không hợp lý. Cụ thể, khán giả cho rằng Tuấn Hưng xứng đáng có mặt trong danh sách thành đoàn.

Trong thời gian chương trình phát sóng, Tuấn Hưng là cái tên thường xuyên chiếm sóng trên mạng xã hội. Nhất cử nhất động của nam ca sĩ luôn được khán giả quan tâm.

Kết quả của Tuấn Hưng ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Nói về kết quả, Tuấn Hưng bày tỏ: "Những phần thưởng và sự vinh danh đều xứng đáng, ai giỏi thì được điểm giỏi, ai sáng tạo thì được giải sáng tạo, ai có sức nào thì nhận đúng sức đó. Riêng mình thì được ưu ái nhận giải rất đúng với bản thân đó là sự bền bỉ.

Quả thật so với các Anh Tài khác mình hát không hay hơn, nhảy không đẹp hơn, lại nhập cuộc chậm. Nhưng mình quyết không bỏ cuộc, cố gắng đến cùng nên mình nghĩ mọi người nhìn thấy điều đó qua từng công diễn. Điều quan trọng đó là mình quyết tâm thay đổi tư duy và suy nghĩ để hội nhập, điều này trước đây mình chủ quan không nghĩ tới.

Cá nhân minh thấy hạnh phúc với hành trình này và với cái ghi nhận mà chương trình dành cho. Anh tài bền bỉ xin chào mọi người và sẽ tiếp tục bền bỉ trên con đường âm nhạc tiếp theo".