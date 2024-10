TIN VUI nối tiếp: 1 "Anh trai" sắp đón em bé thứ 2 dù nhóc tỳ đầu vẫn chưa được công khai!

Những ngày qua, thông tin Quân A.P và vợ là hot girl Lê Khanh đã kết hôn, chào đón con đầu lòng gần 1 tuổi gây sốt mạng xã hội. Tuy nhiên, đây không phải "Anh trai" duy nhất âm thầm lên chức mà không ai hay. Trong dàn Anh Trai Say Hi còn có 1 sao nam sở hữu visual cực cuốn, "gáy" cực to cũng đã là bố bỉm.

Anh trai trong câu chuyện này (tạm gọi K - nhân vật được đổi tên), và vợ là diễn viên nổi tiếng, duyên dáng và hài hước có tiếng trong Vbiz đã có chuyện tình kéo dài gần 1 thập kỷ. Cả hai tổ chức đám cưới rình trang, quy tụ dàn sao Việt vào năm 2022. Hậu kết hôn, có giai đoạn họ vướng tin đồn rạn nứt nhưng người trong cuộc nhanh chóng lên tiếng giải thích, phủ nhận. Dù đã thoải mái "đánh dấu chủ quyền" với nhau trên mạng xã hội sau khi về chung nhà nhưng cặp đôi này còn có 1 bí mật được giữ kín suốt nhiều năm qua.

Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, "anh trai" và vợ diễn viên đã đón em bé đầu lòng là một cô con gái xinh xắn vào năm 2021. Thời điểm đó, vợ của anh K hạn chế xuất hiện trong showbiz, dành nhiều thời gian ở quê để dưỡng thai. Anh K luôn đồng hành cùng vợ trong những lần thăm khám nhưng cả hai đều đeo kính, đội nón, khẩu trang... để không ai nhận ra. Đến nay, em bé đã được hơn 3 tuổi nhưng chưa một lần được bố mẹ cho lên sóng.

Và niềm vui nối tiếp, bà xã của anh K đang bầu bí nhóc tỳ thứ 2, hiện đã bước vào những tháng cuối thai kỳ. Dạo gần đây, nữ diễn viên này để lộ những dấu hiệu rõ mồn một về chuyện đang có tin vui trên một chương trình hot. Dù đã là ông bố 2 con nhưng suốt nhiều năm qua, anh K luôn úp mở, né tránh những câu hỏi liên quan đến chuyện lên chức.

Anh K từng cho hay có quy tắc hạn chế chia sẻ đời tư, để khán giả tập trung vào công việc. Sau chương trình Anh Trai Say Hi, anh trai này được nhiều người yêu thích, ủng hộ. Thậm chí, anh K còn được cư dân mạng ưu ái gọi là "chồng quốc dân", còn bà xã thì được nhiều cô gái thi nhau "xin vía" vì có chồng đủ combo đẹp trai - chiều vợ. Hy vọng đến một giai đoạn thích hợp, anh K sẽ thoải mái tung ảnh cả gia đình để chia sẻ niềm vui với công chúng, như cách anh tạo nên "cơn bão" truyền thông khi khoe giấy đăng ký kết hôn cách đây 2 năm vậy!