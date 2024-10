HOT: 2 nàng hậu Vbiz từng "chị chị em em" nay đã nghỉ chơi!

Mỗi năm, showbiz Việt lại kết nạp thêm dàn Hoa hậu, Á hậu mới toanh đến từ nhiều cuộc thi nhan sắc khác nhau. Những người theo dõi hoạt động của làng giải trí sẽ biết các người đẹp thường chơi theo hội, đi sự kiện, tiệc tùng, ăn uống thân mật cùng nhau. Có nhiều đôi "chị chị em em" thân thiết đến mức cư dân mạng ngỡ họ là chị em ngoài đời thực. Tuy nhiên, đời ai nói trước được chữ ngờ, mới ngày nào dính như sam, sơ hở là cùng nhau livestream, tương tác trên mạng xã hội mà nay đã 2 nàng hậu Vbiz đã toang. 2 nhân vật trong câu chuyện hôm nay tạm gọi là cô D và cô C (nhân vật đã được đổi tên).

Cô D là một Hoa hậu gen Z tài năng, học thức khủng, từng đại diện Việt Nam thi quốc tế và có thành tích "rất gì và này nọ". Người ta nói "mây tầng nào gặp mây tầng đó", "pro5" cô C cũng chẳng kém cạnh. Cô C từng đạt ngôi vị Á hậu, cùng cuộc thi với cô D nhưng khác năm, sở hữu nhan sắc cực ấn tượng, người này cũng từng "mang chuông đi đánh xứ người". Cô C từng tiết lộ rất thần tượng, yêu thích cô D nên mới quyết định ghi danh thi nhan sắc và may mắn chiến thắng. Khi về chung một công ty, cô D và cô C là đôi bạn thân thiết, có thời gian dài gắn bó với nhau như hình với bóng từ công việc đến cuộc sống. Những khoảnh khắc bộ đôi skinship, livestream cười đùa cùng nhau từng viral khắp mạng xã hội, khiến fan phải lập FC chung cho 2 cô.

Tuy nhiên, dễ dàng nhận ra thời gian gần đây cả hai đã "nước sông không phạm nước giếng", chẳng còn nhắc đến nhau hay đăng ảnh chung như trước kia. Các buổi tụ họp bạn bè của cô D hay cô C đã không còn có sự xuất hiện của đối phương. Theo nguồn tin thân cận, mối quan hệ tình bạn của cô D và cô C đã "toang" từ lâu, nguyên nhân xuất phát từ chuyện tình cảm đời tư. Tình bạn này tan vỡ cũng khiến khá nhiều người tiếc nuối.

Cô D hiện vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật còn cô C lui về ở ẩn, ít lộ diện trong các sự kiện giải trí. Có thông tin cô C cũng đã rời khỏi công ty quản lý, lùi về sau hào quang showbiz. Thôi thì ai rồi cũng phải có hướng đi mới và lựa chọn riêng, cô D và cô C tuy không cùng đồng hành nhưng miễn cả hai đều thoải mái, vui vẻ với con đường riêng của mình là được, như thế thì fan cũng được an ủi phần nào!