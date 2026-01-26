CẬN CẢNH quy trình phạt nguội vi phạm trật tự đô thị của Công an Hà Nội, "mắt thần" soi từng mét vuông

Quy trình xử lý vi phạm trật tự đô thị của Công an Hà Nội hiện nay đã bước sang trang mới nhờ "mắt thần" là hệ thống Camera AI "siêu nét". Từ Trung tâm chỉ huy, mọi hành vi vi phạm quy định đều bị ghi lại, chuyển ngay về cơ sở để xử lý. Xem tường tận quy trình khép kín, minh bạch này để thấy đã vi phạm là bị xử lý, không có ngoại lệ.

Tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, các cán bộ Phòng Quản lý hành chính về TTXH và Phòng Tham mưu phối hợp thành các tổ công tác trực 24/24h bên hệ thống màn hình giám sát, bao quát tình hình an ninh trật tự trên toàn thành phố.

Hệ thống camera giám sát, độ phân giải cao được ví như những "mắt thần" có thể ghi nhận rõ các hình ảnh một cách sắc nét 24/24h.

Cán bộ CATP Hà Nội có thể zoom rất xa với hệ thống camera giám sát hiện đại này.

Hình ảnh lấn chiếm vỉa hè bị ghi nhận và khoanh rõ từng điểm vi phạm và được gửi xuống CAP để phạt nguội.

Các cơ sở kinh doanh đã vi phạm, bị xử phạt cũng sẽ bị giám sát thường xuyên. Hình ảnh cho thấy sau khi bị phạt nguội vì lấn chiếm vỉa hè, cửa hàng kinh doanh này đã tuân thủ tốt các quy định.

Một trường hợp lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh ăn uống tại phố Lê Văn Hưu bị camera "bắt trọn". Hình ảnh gửi về sắc nét, rõ biển hiệu và hành vi.

Ngay lập tức CAP Hai Bà Trưng đã nhận được hình ảnh vi phạm này.

Hình ảnh vi phạm được chuyển ngay cho tổ Cảnh sát trật tự CAP Hai Bà Trưng đang tuần tra để xử lý phạt nguội.

Cán bộ tuần tra đưa hình ảnh vi phạm sắc nét (được chuyển từ Trung tâm chỉ huy) cho người dân xem. Với bằng chứng hình ảnh rõ ràng người vi phạm nhanh chóng thừa nhận lỗi và bị lập biên bản xử lý phạt hành chính.

CAP Hai Bà Trưng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh đã bị xử phạt vi phạm trật tự đô thị để không tái phạm. Tinh thần được nêu rõ là: đã vi phạm là bị xử lý, không có ngoại lệ

Hệ thống camera giám sát của CATP Hà Nội cũng phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh môi trường. Những hình ảnh này sẽ được chuyển cho UBND cấp xã để xử lý theo thẩm quyền

Sự giám sát thường xuyên của "mắt thần" AI kết hợp với sự có mặt của lực lượng chức năng đã tạo nên thói quen mới cho người dân. Các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt vẫn diễn ra sầm uất nhưng nề nếp hơn.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội thống kê, trong ngày 25/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 332 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. Các trường hợp vi phạm được bàn giao Công an các xã, phường để xác minh, xử lý theo quy định.

Hàng ngày, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội cũng thống kê rõ các địa bàn có nhiều vi phạm. Các số liệu này đều được báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc CATP.

Chú thích ảnh