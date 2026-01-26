KHẨN: 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường bị phạt nguội

Trong ngày 24/01/2026, thông qua công tác giám sát và tiếp nhận phản ánh tại hiện trường, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. Các trường hợp vi phạm đã được chuyển Công an các xã, phường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong tổng số 186 trường hợp vi phạm được ghi nhận bằng hình ảnh tại hiện trường có 184 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và 02 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường.

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 104 E3 Thái Thịnh, phường Đống Đa

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 111C Thái Thịnh, phường Đống Đa

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 230 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước Kiot 3-4 tập thể nhà K Thái Thịnh, phường Đống Đa

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 62 Thái Thịnh, phường Đống Đa

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 10 Phương Mai, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực cạnh số 114+115 E8 Phương Mai, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 116 E1 Phương Mai, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 117 E1 Phương Mai, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 118 E1 Phương Mai, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước Cổng 1 Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước Cổng Bệnh viện Da Liễu Trung ương, 15A Phương Mai, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước Cổng Bệnh viện Da Liễu Trung ương, 15A Phương Mai, phường KimLiên

Vi phạm Trật tự đô thị, Vệ sinh môi trường tại khu vực trước số 13B Tông Đản, phường Hoàn Kiếm

Vi phạm Trật tự đô thị, Vệ sinh môi trường tại khu vực bên cạnh số 17 Hàng Vải, phường Hoàn Kiếm

Vi phạm Trật tự đô thị, Vệ sinh môi trường tại khu vực bên cạnh số 1 Nguyễn Văn Tố, phường Hoàn Kiếm

Vi phạm Trật tự đô thị, Vệ sinh môi trường tại khu vực trước số 12 Lê Văn Hưu, phường Cửa Nam

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại khu vực trước số 22A Trần Quốc Toàn, phường Cửa Nam

Qua thống kê cho thấy, một số xã, phường có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị ở mức cao như: phường Đống Đa với 23 trường hợp; Kim Liên và Hoàn Kiếm mỗi đơn vị 17 trường hợp; phường Cửa Nam 16 trường hợp; Hà Đông 11 trường hợp.

Việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, kết hợp tiếp nhận phản ánh vi phạm trực tiếp tại hiện trường đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp.

Theo Công an Thành phố Hà Nội