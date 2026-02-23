Cận cảnh ngôi chùa có tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á ở Quảng Ngãi, từ đây có thể nhìn thấy cả đảo Lý Sơn

Tượng Quan Âm này gồm 32 tầng, cao nhất Việt Nam, vượt qua tượng trên núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 72m và tượng tại chùa Linh Ẩn (Đà Lạt) cao 71m. Công trình này cũng được xếp vào nhóm những tôn tượng có chiều cao hàng đầu thế giới.