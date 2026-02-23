Cận cảnh ngôi chùa có tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á ở Quảng Ngãi, từ đây có thể nhìn thấy cả đảo Lý Sơn

Sau 6 năm xây dựng, tượng Phật Quan Âm cao 125m – cao nhất Đông Nam Á – cùng quần thể chùa trên núi Thiên Mã (nghĩa là "ngựa trời") ở Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành.
Chùa Minh Đức nằm trong Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã rộng khoảng 90ha, khởi công đầu năm 2020. Công trình được xây dựng trên núi cao khoảng 75m – một trong ba ngọn núi “Tam Thiên” nổi tiếng của Quảng Ngãi gồm Thiên Ấn, Thiên Bút và Thiên Mã.
Tượng Quan Âm này gồm 32 tầng, cao nhất Việt Nam, vượt qua tượng trên núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 72m và tượng tại chùa Linh Ẩn (Đà Lạt) cao 71m. Công trình này cũng được xếp vào nhóm những tôn tượng có chiều cao hàng đầu thế giới.
Dưới chân tượng Quan Âm là cụm tượng đàn ngựa, tạo điểm nhấn cho không gian quảng trường chùa Minh Đức. Trong văn hóa Phật giáo, hình tượng ngựa gắn với tinh thần tinh tấn, bền bỉ trên hành trình tu tập, thường được nhắc đến qua tích ngựa Kiền Trắc trong Phật sử.
Tượng được tạo hình Quan Thế Âm đứng trên đài sen, tay cầm bình cam lộ, mặt hướng ra biển Đông. Ba tầng đầu có hành lang quan sát rộng, lan can bảo đảm an toàn.
Các tầng còn lại đều được chia thành nhiều gian, diện tích sàn mỗi tầng khoảng 300m² và đều bố trí cửa kính để du khách ngắm cảnh xung quanh.
Dù một số hạng mục vẫn đang được hoàn thiện, tượng Quan Âm trên đỉnh núi Thiên Mã đã trở thành điểm tham quan, chiêm bái quen thuộc của người dân Quảng Ngãi và du khách gần xa.
Vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mỗi ngày Khu văn hóa Thiên Mã đón hàng nghìn lượt người đến dâng hương, cầu bình an và ngắm cảnh cửa sông Trà Khúc đổ ra biển.
Nằm ở vị trí cuối sông Trà Khúc, bên cạnh bờ biển Mỹ Khê, tượng có thể được quan sát từ nhiều vị trí. Từ các tầng bên trong tượng, du khách có thể bao quát trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Vào ngày trời quang, đảo Lý Sơn hiện ra ở phía xa.
Công trình bố trí cả thang bộ và thang máy để di chuyển giữa các tầng. Hiện hạng mục thang máy phục vụ du khách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên du khách muốn tham quan bên trong tượng phải đi bộ.
Hệ thống cầu thang bộ bên trong tượng được bố trí xuyên suốt các tầng, phục vụ việc di chuyển và tham quan.
Nhiều chi tiết kiến trúc bên trong các tầng tượng được chạm trổ công phu với họa tiết rồng và hoa văn tinh xảo, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian nội thất.
Bên trong tượng Quan Âm còn tôn trí hàng chục pho tượng Phật, tạo nên không gian chiêm bái trang nghiêm và thanh tịnh.
Bên cạnh tượng Quan Âm là chánh điện rộng gần 12.000m², cao tối đa khoảng 51m.
Khu chính điện quy mô lớn gồm nhiều hạng mục như Tiền sảnh, Đại Hùng Bảo Điện, Đông Điện, Tây Điện, Tháp Chuông, Tháp Trống, Lầu Kinh Đông và Lầu Kinh Tây (Tàng Kinh Các).
Công trình sử dụng gam màu vàng chủ đạo, tạo nên diện mạo nổi bật giữa không gian chùa.
Nhiều chi tiết trong chùa được chạm trổ vô cùng công phu, thể hiện sự tinh tế trong từng đường nét kiến trúc.
Đại Hùng Bảo Điện tôn trí ba tượng Phật cao 21m: ở giữa là tượng Phật Thích Ca, bên phải là tượng Phật Dược Sư và bên trái là tượng Phật A Di Đà.
Ngoài ba pho tượng chính, bên trong Đại Hùng Bảo Điện còn tôn trí hàng chục tượng Phật kích thước lớn, tạo nên không gian thờ tự trang nghiêm.
Từ chánh điện chùa Minh Đức có thể nhìn sang tượng Phật Quan Âm ở phía đông.
Với quy mô ấn tượng và vị trí hướng biển nổi bật, quần thể chùa cùng tượng Quan Âm trên đỉnh núi Thiên Mã đang từng bước trở thành biểu tượng tâm linh – du lịch mới của Quảng Ngãi.