Bắt khẩn cấp chủ quán cơm Đặng Trần Quốc Vũ

Liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Thông tin trên báo Pháp luật TP HCM, 2 đối tượng bị bắt là Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi, chủ quán cơm niêu C.N trên đường Trần Phú) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi), cùng trú tại phường Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Trước đó, khoảng 10h20 phút ngày 21/2, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra đánh nhau tại khu vực trên. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp với Vũ và Nghĩa - Ảnh:PLO Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp với Vũ và Nghĩa - Ảnh:PLO

Thông tin trên CAND, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô tại khu vực đối diện một quán ăn. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát. Trong quá trình mâu thuẫn, một số đối tượng đã có hành vi sử dụng hung khí (xẻng cán gỗ, lưỡi sắt) và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn.

Từ công tác truy xét, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977), Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000, ngụ phường Vũng Tàu) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997) để làm rõ hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm.

Trước đó, sáng 21/2 (mùng 5 Tết), một nhóm 6 du khách (5 người lớn và 1 trẻ em) từ Trảng Bom (Đồng Nai) đi ô tô đến khu vực đường Trần Phú, phường Vũng Tàu để tìm quán cà phê, ngắm biển. Nhóm cử một người vào quán hỏi chỗ, những người còn lại ngồi trên xe đang dừng sát lề đường, cạnh một khu đất trống và đối diện quán cơm niêu của Vũ

Vũ không đồng ý việc nhóm du khách dừng, đỗ xe tại khu vực này, dẫn đến đôi bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Vũ đã dùng xẻng đuổi đánh. Hai người còn lại cũng lao ra tham gia, khiến anh C.N.H. (SN 2003) bị thương.

Ngay sau sự việc, nhóm du khách trình báo Công an phường Vũng Tàu. Toàn bộ diễn biến được ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý triệt để các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.