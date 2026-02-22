Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

Ngày 21-2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xe khách đậu ven đường thì bất ngờ 1 người phụ nữ xuất hiện, yêu cầu tài xế đưa tiền gửi xe. Khi tài xế giải thích việc thu tiền là không hợp lý thì người phụ nữ này còn lớn tiếng thách thức.

Công an mời bà N.T.M. tới làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, Công an xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đây là thông tin có liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên ngay trong chiều 21-2, Công an xã Kép đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh.

Qua xác minh ban đầu, xác định người có hành vi thu tiền gửi xe trái phép là bà N.T.M., có địa chỉ tại thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Công an xã đã mời bà N.T.M. đến trụ sở làm việc để làm rõ các nội dung liên quan. Tại buổi làm việc, bà M. đã trình bày sự việc, nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc được Công an xã Kép tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.