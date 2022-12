Đậu xe lòng đường nhưng trốn đóng phí: Đề nghị công an vào cuộc

Ngày 20-12, ghi nhận thực trạng ôtô đậu dưới lòng đường tại khu vực phải trả phí trong TP HCM cho thấy nhiều ôtô không thanh toán hoặc đã thanh toán qua app My Parking nhưng đậu quá giờ quy định.

Một ôtô bị dán giấy hồng khi đậu xe trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1, TP HCM. Ảnh: THU HỒNG

Tùy tiện và bát nháo

Lúc 8 giờ 18 phút, tại đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1), ôtô mang BKS 51F-187** ghé vào đậu. Đến 9 giờ 52 phút, nhân viên thu phí tới dán giấy hồng (nội dung thông báo chưa cài app, chưa trả phí) lên phương tiện này. Đến khi ôtô chuẩn bị rời đi thì một nam giới tiến đến lột giấy vò nát, vứt bỏ. Hình ảnh này vài chục phút sau tái diễn với một ôtô khác.

Nhân viên Công ty TNXP làm nhiệm vụ trên đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1. Ảnh: ANH VŨ

Còn đường Lê Lai (phường Bến Thành), tình trạng đậu ôtô khá lộn xộn. Khoảng 9 giờ 40 phút, ôtô mang BKS 63A-128** bị nhân viên thu phí đến dán giấy hồng, khoảng 1 giờ sau, tài xế đến lấy xe nhưng không mảy may quan tâm đến tờ giấy. Một Thanh niên xung phong (TNXP) đến gần định nhắc nhở nhưng lúc này ôtô đã chạy xa nên chỉ còn biết lắc đầu.

Theo quan sát, trong số hơn 10 ôtô đậu dọc đường Lê Lai, có 3 chiếc bị dán giấy hồng. Cũng tại tuyến đường này, ôtô mang BKS 51K-290** dán giấy xanh (xe đậu đã trả phí) đặt thời gian đậu từ 9 giờ đến 10 giờ nhưng gần 11 giờ xe này vẫn chưa rời đi. Ôtô mang BKS 51K-257** đặt app My Parking 1 giờ nhưng từ 8 giờ 50 phút đến 11 giờ, xe này cũng không có dấu hiệu chuyển bánh. Các ôtô BKS 51H-945** và 51K-275** cũng đậu quá giờ quy định.

Tương tự, trên các đường Lê Hồng Phong, Tản Đà, An Dương Vương (quận 5) - nơi tập trung nhiều bệnh viện, cơ sở kinh doanh nên ôtô ra vào tấp nập. Trong một buổi sáng, chúng tôi thấy khoảng 30% số phương tiện đậu ở lòng đường không cài phần mềm, không đóng phí bị dán giấy hồng. Nhiều trường hợp đậu lố giờ bị nhân viên thu phí nhắc nhở còn lớn tiếng cự cãi.

Theo một nhân viên thu phí của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP (gọi tắt Công ty TNXP), nhiều chủ phương tiện dù được hướng dẫn nhưng ngại mất thời gian nên không cài phần mềm, chấp nhận bị dán giấy hồng. Với những trường hợp này, nhân viên sẽ chụp hình để cơ quan chức năng trích xuất xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý ôtô vi phạm cũng không dễ dàng do hình ảnh không thể hiện phương tiện đó đậu "chùa" trong bao lâu. Nhiều chủ phương tiện nêu lý do chỉ đậu xe 5-6 phút để đi vào mua đồ, không đồng ý bị phạt.

Nhân viên Công ty TNXP hướng dẫn tài xế đóng tiền qua app My Parking trên đường Lê Lai, quận 1. Ảnh: ANH VŨ

Xử nghiêm để tạo sự công bằng

Đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết việc đề xuất Công an TP HCM điều tra, làm rõ, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm đậu xe nhiều lần nhưng không trả phí nhằm bảo đảm sự công bằng, nghiêm minh khi thực hiện Nghị quyết 01/2018 của HĐND thành phố.

"Có tổ chức, cá nhân vi phạm rất nhiều lần, cá biệt có trường hợp 1 ôtô vi phạm hơn 700 lần… Ngoài ra, nhiều trường hợp chiếm dụng lòng đường để kinh doanh, mua bán, tổ chức giữ xe trái phép cần được xử lý để tạo tính răn đe" - đại diện Sở GTVT nói.

Vị đại diện này cho biết thêm ngoài đề xuất Công an TP HCM, UBND các quận 1, 5 và 10 xử lý những trường hợp vi phạm nhiều lần, để tăng hiệu quả trong công tác thu phí, Sở GTVT vừa kiến nghị UBND thành phố triển khai thu phí bằng công nghệ thu phí ETC từ đầu năm 2023, cùng việc mở rộng thu phí đậu ôtô trên nhiều tuyến đường khác.

Sở GTVT sẽ phối hợp với Công an thành phố xử lý vi phạm hành chính qua camera đối với phương tiện vi phạm. Riêng Công ty TNXP được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư các giải pháp công nghệ, tiện ích để người dân dễ phối hợp.

Là đơn vị trực tiếp thực hiện thu phí, ông Lê Thành Khoa, Giám đốc Công ty TNXP, nhìn nhận UBND thành phố đã ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm hiện trường giữa các lực lượng chức năng và các bên phối hợp khá tốt. Tuy nhiên, theo ông Khoa, một khó khăn lớn hiện nay là các hộ kinh doanh, buôn bán tại các tuyến đường có thu phí thường chiếm dụng mặt đường, cản trở hoạt động thu phí. Khi lực lượng phối hợp có mặt thì họ dọn dẹp nhưng khi đi khỏi thì họ tái chiếm.

Giám đốc Công ty TNXP cũng cho rằng thành phố cần tăng cường trích xuất camera các trường hợp vi phạm để xử lý, ngoài ra, nếu UBND thành phố cho phép Công ty TNXP triển khai thu phí ETC thí điểm trong quý I/2023 thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

ETC là hình thức thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện đậu xe và trừ tiền vào tài khoản giao thông. So với phần mềm My Parking, việc sử dụng công nghệ ETC có ưu điểm là trừ tiền trực tiếp thông qua tài khoản trả trước của chủ phương tiện, tránh trường hợp tiếp xúc với tài xế dễ xảy ra tiêu cực. "Ngoài ra, khi sử dụng công nghệ ETC, tỉ lệ doanh thu sẽ tăng từ 30% - 50%, đồng thời giảm 50% nhân công và 40% chi phí thuê phần mềm My Parking hiện nay, từ đó số tiền nộp vào ngân sách thành phố qua công tác thu phí sẽ cao hơn" - ông Khoa cho hay.

Có trường hợp phương tiện vi phạm đến 715 lần khi đậu “chùa” trên đường Tản Đà, quận 5. Cũng tại quận 5, một trường hợp khác trên đường An Dương Vương “thành tích” chỉ kém chút ít với 615 lần.