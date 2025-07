Mất gần 1 tỷ đồng vì ‘chứng minh mình trong sạch’

Ngày 1/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về việc bị các đối tượng tội phạm lừa đảo giả danh cơ quan chức năng như công an, Viện kiểm sát, cán bộ thuế… và yêu cầu chuyển tiền.

Công an cảnh báo người dân cảnh giác thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để yêu cầu chuyển tiền. Ảnh CA

Theo đó, gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các đối tượng tội phạm vẫn sử dụng phương thức như giả danh công an, Viện kiểm sát, cán bộ thuế… thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án hình sự như rửa tiền , ma túy, sau đó yêu cầu nạn nhân hợp tác, chuyển tiền vào tài khoản “kiểm tra” để chứng minh mình vô tội . Thủ đoạn này dù đã cũ nhưng vẫn có nhiều người vẫn sập bẫy.

Lúc 21 giờ 20 phút ngày 25/6, Công an phường Phước Mỹ (cũ) tiếp nhận tin báo của anh B.M.C (19 tuổi, trú thành phố Hà Nội) về việc, lúc 9 giờ cùng ngày, tại đường Dương Đình Nghệ (TP Đà Nẵng), anh bị một đối tượng mạo danh công an liên lạc qua điện thoại nói rằng anh liên quan đến việc rửa tiền.

Anh C. làm theo hướng dẫn và đã chuyển 990 triệu đồng cho đối tượng để “chứng minh mình trong sạch”. Khi phát hiện bị đối tượng mạo danh lừa đảo, anh C. đến công an phường trình báo sự việc.

Ngày 27/6, Công an phường Hòa Minh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn H.Q (33 tuổi, trú phường Hòa Minh) về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng cán bộ thuế thành phố Đà Nẵng. Đối tượng yêu cầu anh Q. chứng minh năng lực vốn điều lệ khi mở công ty.

Anh Q. chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do mình đứng tên. Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, anh phát hiện bị mất là 503,8 triệu đồng trong tài khoản. Cơ quan Công an xác định nguyên nhân ban đầu có thể anh Q. bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng điện thoại.

Ngoài ra, một hình thức lừa đảo khác được các đối tượng tội phạm khai thác, đó là lừa đặt phòng khách sạn . Theo đó, lúc 16 giờ 30 ngày 27/6, chị P.T.K.D (42 tuổi, trú phường Hòa Minh) đến Công an phường trình báo lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày, chị D sử dụng mạng xã hội Facebook để truy cập vào trang web có tên một resort nổi tiếng (có tích xanh) để đặt phòng khách sạn. Sau khi làm theo các yêu cầu của trang web, chị đã chuyển khoản 5 lần với tổng số tiền hơn 178 triệu đồng nhưng vẫn không đặt được phòng.