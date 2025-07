Cháy xưởng 6 người chết ở Hưng Yên: Bắt giam 2 bị can

Ngày 1/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Hàng (SN 1976; trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công ty quốc tế Hợp pháp) và Trịnh Đình Hiếu (SN 1979; trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên; chủ hộ cá thể kinh doanh nghành nghề thu mua phế liệu) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Văn Hàng và Trịnh Đình Hiếu. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Khoảng 13h45 ngày 28/6 tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ cháy tại xưởng phế liệu do Nguyễn Văn Hàng làm chủ (Hàng thuê kho xưởng trên của Trịnh Đình Hiếu), diện tích xưởng khoảng 1.200 m².

Vụ cháy khiến 6 người chết, 2 người bị thương đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.