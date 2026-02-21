Bắt nhân viên giao hàng Bùi Hoàng Thông

Tối 20/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra cư trú và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Hợp Tiến đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã khi đang lưu trú trên địa bàn, lập chiến công ngay từ ngày đầu năm mới.

Đối tượng Bùi Hoàng Thông tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo đó, vào chiều 18/2 (mùng 2 Tết), Công an xã Hợp Tiến phát hiện một nam thanh niên tỉnh ngoài đến lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Diễn Ngoại, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, xác định nam thanh niên tên là Bùi Hoàng Thông, sinh năm 1994 nơi ở trước đây tại thôn Liên Phú, xã Hiền Kháng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Tiếp tục tra cứu, xác minh, Công an xã xác định Bùi Hoàng Thông là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng truy nã Bùi Hoàng Thông (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 9/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã bị can Bùi Hoàng Thông về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thông làm nhân viên giao hàng tạp hoá. Quá trình giao hàng, đối tượng đã cầm tiền của khách mà không giao lại cho chủ. Số tiền chiếm đoạt là gần 40 triệu đồng.