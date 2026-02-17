Sau Giao thừa, Chùa Hà chật kín người dân đến cầu duyên, xin lộc đầu năm

Ngay sau khi kết thúc màn pháo hoa đón chào năm mới, rất nhiều người dân Thủ đô đã tấp nập ghé tới các ngôi chùa nổi tiếng để cầu an.

Đi lễ chùa xin lộc đầu năm là một nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt.

Sau thời khắc Giao thừa, đông đảo người dân Thủ đô đã tấp nập ghé tới các ngôi chùa nổi tiếng để thắp hương lễ Phật, cầu chúc một năm mới nhiều hạnh phúc và bình an.

Các khu vực đền chùa tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân, phật tử đến lễ bái vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Chú thích ảAi cũng thành kính thắp hương, lễ phật, xin lộc và cầu mong năm mới an lành.

Tại chùa Hà cũng ghi nhận rất đông người dân ghé đến dâng lễ, xin lộc đầu năm. Ai cũng mong muốn gia đình sang năm mới thật nhiều sức khoẻ, công việc được hanh thông.

Ban quản lý chùa cho biết thường xuyên rút bớt chân nhang nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, đồng thời hạn chế khói khi lượng người đổ về thắp hương, xin lộc đầu năm tăng cao.

Với quan niệm "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", nhiều người thường mua những gói muối nhỏ hoặc cành lộc để rước may mắn, tài lộc và sự ấm no cho cả gia đình.

