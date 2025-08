Cận cảnh bộ đầm giúp Chi Pu hóa thân thành "mỹ nhân ngư" thiêu đốt sân khấu

Sân khấu mở màn của đêm concert huyền ảo như dẫn dắt khán giả lạc vào thế giới nơi ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc hòa quyện. Giữa không gian ấy, Chi Pu xuất hiện lộng lẫy trong thiết kế đặc biệt đến từ Hacchic Couture, mang theo khí chất mê hoặc của mỹ nhân ngư.

Cùng vũ đoàn, nữ diễn viên - ca sĩ sinh năm 1993 khuấy động không khí với loạt hit quen thuộc như Đóa hoa hồng, Finding You, Anh ơi ở lại và Talk to Me. Chiếc váy được thực hiện riêng theo đơn đặt hàng từ stylist Kenxy - stylist chính của Chi Pu. Với thời gian thực hiện chỉ trong 3 tuần và duy nhất một lần fitting - một thách thức mà đội ngũ Hacchic đã vượt qua bằng tâm huyết và kỹ thuật thủ công cao cấp.

Với đề bài là: "Mỹ nhân ngư" nhưng phải khác biệt - không được lặp lại bất kỳ chi tiết nào từng xuất hiện trong các thiết kế trước, chiếc váy mới phải vừa cuốn hút, vừa mới mẻ và hoàn toàn được "đo ni đóng giày" cho nữ ca sĩ.

Bộ váy sử dụng chất liệu hologram ánh xanh huyền ảo, bắt sáng theo từng chuyển động trên sân khấu, kết hợp cùng chi tiết đính kết lấp lánh và các chi tiết vảy cá được xử lý độc bản, tạo hiệu ứng thị giác vừa mê hoặc, vừa thời trang.

Từ phom dáng, chất liệu, bảng màu đến từng đường cắt - tất cả đều được chọn lọc kỹ lưỡng để tôn vinh khí chất cuốn hút và nữ tính của Chi Pu. Đây là lần thứ tư Chi Pu lựa chọn đồng hành cùng Hacchic Couture, nhưng cũng là lần đặc biệt nhất. Bởi lần này, không chỉ là một bộ trang phục mà là một khoảnh khắc thời trang sống động, ghi dấu trong tâm trí người xem bằng cả hình ảnh lẫn cảm xúc.

Cận cảnh bộ đầm "mỹ nhân ngư" của Chi Pu.