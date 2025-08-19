Cán bộ thú y Huế cùng ăn giò heo để vận động người dân tiêu thụ thịt an toàn

Trong hai ngày 17 và 18/8, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tp.Huế, cùng cán bộ, nhân viên của đơn vị thưởng thức món giò heo có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch, đóng dấu của thú y.

Đoạn video do Fanpage chính thức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tp.Huế đăng tải, nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận, thích và chia sẻ.

Đoạn video nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ của hàng trăm tài khoản mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hưng chia sẻ, thời gian qua, thông tin về bệnh liên cầu lợn khiến nhiều người dân hoang mang, dẫn đến tâm lý “tẩy chay” thịt lợn. Điều này không chỉ tác động tiêu cực đến thói quen tiêu dùng mà còn khiến hàng nghìn con lợn khỏe mạnh, không nhiễm bệnh của bà con nông dân gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ.

“Qua hành động nhỏ này, chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thịt lợn nếu tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đồng thời hỗ trợ bà con chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Hưng nhấn mạnh.

CLIP: Cán bộ thú y Huế cùng ăn giò heo để vận động người dân tiêu thụ thịt lợn an toàn

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tp.Huế, để phòng ngừa bệnh liên cầu lợn, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo. Cụ thể, nói “không” với tiết canh và thịt lợn tái sống, không ăn tiết canh, nem chua, hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Đây là con đường lây truyền vi khuẩn liên cầu lợn phổ biến và nguy hiểm nhất.

Phải “ăn chín, uống sôi”, thịt lợn và sản phẩm từ lợn cần được nấu chín hoàn toàn. Vi khuẩn liên cầu lợn bị tiêu diệt ở nhiệt độ từ 70°C trở lên.

Đồng thời chọn thịt lợn an toàn, chỉ mua tại cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch và đóng dấu kiểm soát giết mổ. Tuyệt đối không mua thịt trôi nổi, không rõ xuất xứ.

Đặc biệt, giữ vệ sinh khi chế biến, người có vết thương hở khi tiếp xúc với thịt sống cần mang găng tay; dụng cụ chế biến thịt sống và thịt chín phải dùng riêng để tránh lây nhiễm chéo; rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với thịt sống.

Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tp.Huế khẳng định, bệnh liên cầu lợn hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, việc “tẩy chay” thịt lợn không những không cần thiết mà còn gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi địa phương.

Theo thống kê của Sở Y tế Tp.Huế, tính từ đầu năm đến hết ngày 13/8, toàn thành phố ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn tại 18 xã/phường và có 04 trường hợp tử vong. Trong đó từ tháng 01-05/2025, có 06 ca; tháng 06/2025, có 16 ca (01 ca tử vong); tháng 07/2025, có 19 ca (03 ca tử vong); 13 ngày đầu tháng 08/2025, có 01 ca. Như vậy, tình hình bệnh liên cầu lợn ở người trên địa bàn Tp.Huế có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng 06 đến đầu tháng 07/2025. Sau đó, số ca mắc bệnh giảm dần, từ đầu tháng 7/2025 và liên tục trong 18 ngày (từ 24/7 đến 11/8) không ghi nhận ca bệnh, cho đến ngày 12/8/2025 mới xuất hiện trở lại 01 ca mắc bệnh liên cầu lợn. Tất cả các ca bệnh đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (39 ca tại cơ sở 1 và 03 ca tại cơ sở 2), trong đó 02 ca phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện tại, có 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các trường hợp tử vong là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi bệnh lý đã quá nặng.



