Dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành di chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm mưa

Sau nhiều ngày tháng miệt mài huấn luyện, tối 18/8, đoàn xe pháo quân sự rời Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), tiến về trung tâm Thủ đô và dự kiến rạng sáng 19/8, các khối xe sẽ về đến các điểm tập kết, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trong ít ngày tới.

Trước đó, lực lượng đã trải qua hàng loạt buổi tập luyện nghiêm ngặt, trong đó có 4 buổi tổng hợp cùng các khối diễu binh và xe đặc chủng công an, nhằm bảo đảm sự đồng bộ và khí thế trang nghiêm. Vào đêm 5/8, dàn xe tăng và nhiều khí tài quân sự cũng từng cơ động từ Miếu Môn về Quảng trường Ba Đình để luyện tập, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.

Các khối xe chia làm hai đoàn cơ động trong đêm.

Đoàn đầu tiên gồm 12 thiết giáp bánh xích và bánh lốp về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; đoàn sau gồm các xe pháo bánh lốp của lực lượng Hải quân và Phòng không Không quân.

Trong đêm 18/8, một số quận nội thành có mưa vừa đến mưa to nên các xe khí tài được bọc kín để đảm bảo an toàn.

Một số khí tài được vận chuyển bằng xe chuyên dụng

Được biết, các lực lượng xe pháo quân sự sẽ cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) và Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, Hà Nội).

Đêm mai 19/8, khối khí tài quân sự của Công an và Quân đội sẽ tiếp tục di chuyển về khu vực gần Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chuẩn bị cho buổi hợp luyện diễn ra vào 21/8.

Các khối xe di chuyển trên đường, được các lực lượng quân sự, cảnh sát làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông.

Nhiều người dân đi đường bất ngờ khi bắt gặp đoàn xe pháo quân sự di chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm

Được biết, Lễ diễu binh, diễu hành A80 có mặt của các khí tài hạng nặng như xe tăng T90SK, T54, T55, tên lửa Scud-B, pháo tự hành. Đặc biệt các khí tài hiện đại do chính Việt Nam tự chủ sản xuất như hệ thống tên lửa Trường Sơn, máy bay không người lái (UAV), xe chiến đấu bộ binh...

Các khí tài được phủ bạt ngụy trang và chằng buộc kỹ lưỡng đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển về trung tâm Hà Nội

Hầu hết các xe tăng, xe bánh xích được vận chuyển bằng xe đầu kéo quân sự

Các vũ khí, khí tài đều được bảo quản cẩn thận, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển trong trời mưa nặng hạt

Loạt UAV “Made in Vietnam” xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Được biết, UAV do Việt Nam sản xuất có thể thực hiện các nhiệm vụ bằng đường không với độ chính xác cao, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Các xe chở thiết bị bay không người lái UAV là những phương tiện đi cuối cùng trong đoàn cơ động đêm nay.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình sẽ mở màn bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, tiếp đó là diễu binh và diễu hành. Sau khi qua lễ đài, các khối tỏa đi nhiều tuyến phố, giao lưu văn nghệ cùng người dân tại cung thể thao Quần Ngựa và quảng trường Cách mạng tháng Tám. Lễ diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình. Diễu binh trên biển cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.