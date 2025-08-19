Vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về cuộc sống thường ngày trước khi xảy ra vụ việc đau lòng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

Sau 1 ngày xảy ra vụ việc, người dân xã Phú Mỹ bàng hoàng trước vụ án mạng xảy ra ngay trong một gia đình trẻ. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến D. (25 tuổi) tử vong, còn nghi phạm không ai khác chính là vợ anh – Hà Thị Lai Hạ. Được biết, sáng 18/8, gia đình đã tổ chức hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan Công an.

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Nguyễn C. (trú tại khu 1, xã Phú Mỹ) vừa là họ hàng và cũng là hàng xóm với nhà anh D. cho biết, mọi người và gia đình hết sức bất ngờ, đau buồn trước sự việc vừa xảy ra.

Theo ông C., dù hậu sự cho D. đã hoàn tất nhưng nỗi đau này không biết đến bao giờ mới nguôi, đặc biệt là đối với đứa cháu trai còn quá nhỏ. Ông C,. cho biết thêm, bố mẹ nạn nhân là ông M. và bà H. có hai người con trai: anh D. và một người em hiện sinh sống ở nước ngoài.

Vợ chồng anh D. và Hạ cưới nhau năm 2019. Gia đình Hạ sống ở xã Liên Hoa (cũ). Năm 2020, hai vợ chồng sinh được một cháu trai và được bố mẹ D. cho ra ở riêng, ngay sát cạnh nhà ông bà M. – H.

"Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm công nhân từ sáng sớm đến tối. Trong những năm qua, tôi không rõ họ có mâu thuẫn hay xích mích gì không, nhưng chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau," người chú họ nói.

Ông C. kể lại, khoảng 3h sáng 17/8, em trai anh D. gọi điện báo ông sang kiểm tra vì vợ chồng người anh xảy ra cãi vã, xô xát. Khi chạy đến nơi, ông thấy mọi người đã đưa anh D. đi cấp cứu, còn Hạ ngồi trong phòng.

"Nguyên nhân Hạ ra tay sát hại chồng dã man như vậy chắc hẳn phải có lý do. Hiện tại chưa ai biết rõ, phải chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ," ông C., chia sẻ.

Ông N., một hàng xóm gần nhà anh D., cũng cho biết, rạng sáng hôm đó ông không nghe thấy tiếng cãi nhau. Mãi đến gần sáng, khi mọi người biết tin thì đều rất sốc.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, quá trình điều tra xác định, khoảng 0h20 ngày 17/8, hai vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu rồi về nhà ở khu 1 (Phú Mỹ) thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Sau đó, đối tượng Hạ đã sử dụng con dao bằng kim loại, loại dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái và rút dao ra làm anh D. chảy máu. Thời điểm đó, anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo chồng.

Cùng lúc này, ông N.T.M. và bà H.T.T.H. (bố mẹ của D.) can ngăn nhưng không được. Nạn nhân D. bỏ chạy và ngã bất tỉnh ở sân trước cửa nhà, dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.