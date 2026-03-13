Căn bếp bình dân mà đẹp mê của vợ đảm Sài Gòn: Toàn đồ 10k - 30k ngoài chợ, dùng bền năm này qua năm khác, nấu món gì cũng ngon

Không ít gia đình sẵn sàng chi mạnh tay để sắm sửa những thiết bị bếp hiện đại, đắt đỏ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người chọn "hệ bếp bình dân", sử dụng những món đồ mua ngoài chợ giá chỉ vài chục nghìn nhưng vẫn bền bỉ, tiện dụng suốt nhiều năm.

Trên kênh TikTok @hamung.3108, vợ đảm Ngân Hà (Sài Gòn) thường chia sẻ cuộc sống bếp núc hằng ngày. Điều khiến nhiều người thích thú là phần lớn dụng cụ trong bếp của cô đều là đồ gia dụng giản dị, giá rẻ, mua ở chợ nhưng vẫn dùng tốt qua thời gian dài.

Trong căn bếp nhỏ của mẹ 1 con Ngân Hà, những bữa ăn phục vụ gia đình ba người vẫn luôn đủ đầy, gọn gàng chỉ nhờ vài dụng cụ cực kỳ bình dân. Chẳng cần bộ dao đắt tiền, cô chỉ dùng 3 con dao mua ngoài chợ, mỗi con khoảng 20k. Vậy mà từng ấy cũng đủ để xử lý mọi công đoạn từ cắt thịt, thái rau đến sơ chế thực phẩm hằng ngày.

Chiếc kéo trong bếp cũng là món đồ mua ở chợ với giá khoảng 30k. Dù đơn giản nhưng kéo khá sắc, cắt thực phẩm hay mở bao bì đều rất tiện. Kích thước nhỏ gọn nên khi cất trong bếp cũng không chiếm nhiều diện tích.

Một món đồ nhỏ nhưng được Hà xem như "chân ái" là chiếc bào sợi, gọt vỏ chỉ khoảng 10k. Dụng cụ bé xíu nhưng khi bào cà rốt hay đu đủ thì sợi nào ra sợi nấy đều tăm tắp, nhìn rất đẹp mắt. Đi kèm đó là chiếc mài dao giá khoảng 10k, giúp cô nhanh chóng làm sắc lại dao mỗi khi cần dùng.

Trong bếp còn có vài bộ bát sứ có nắp đậy mà Hà mua trong dịp khuyến mại, cô cũng không nhớ chính xác giá. Những chiếc bát này rất tiện để đựng và bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, vừa gọn gàng vừa giữ được độ tươi ngon của món ăn.

Ở một góc bếp nhỏ là dụng cụ xay tiêu bằng tay. Mỗi khi cần, Hà chỉ việc cho hạt tiêu vào rồi xoay vài vòng là có ngay tiêu xay thơm nức. Món đồ này bán rất phổ biến ngoài chợ, giá chỉ khoảng 20 - 30k nhưng lại cực kỳ tiện lợi.

Ngay cả việc pha cà phê mỗi ngày để nhâm nhi lúc rảnh rỗi, Hà cũng chỉ dùng chiếc phin nhôm khoảng 30k - loại bán đầy ở các sạp đồ gia dụng. Với cô, như vậy đã đủ để có một ly cà phê thơm ngon mà không cần đến những chiếc máy pha cà phê đắt tiền. Chiếc vắt cam trong bếp cũng là loại inox đơn giản giá khoảng 30k. Gia đình chỉ có ba người nên vắt tay như vậy là vừa đủ dùng.

Những dụng cụ nhỏ xinh ấy đều chỉ có giá vài chục nghìn đồng nhưng lại phát huy tối đa công năng trong căn bếp. Chỉ cần ra chợ là các chị em đã có thể tìm được cả "series" đồ bếp bình dân, dùng bền bỉ năm này qua năm khác.

Nhìn vào loạt dụng cụ nhỏ xinh ấy, chắc hẳn nhiều chị em nội trợ sẽ thấy cực kỳ quen thuộc. Bởi từ con dao, chiếc kéo, cái bào sợi cho đến phin cà phê hay dụng cụ vắt cam… hầu như căn bếp của gia đình nào cũng từng có ít nhất vài món như vậy. Những món đồ giản dị, mua ngoài chợ với giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng lại gắn bó lâu dài với gian bếp, âm thầm giúp các mẹ, các vợ chuẩn bị nên những bữa ăn ấm cúng cho gia đình mỗi ngày.

