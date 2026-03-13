Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng

Trong bối cảnh giá bất động sản liên tục leo thang tại Mỹ, một phụ nữ ở bang Pennsylvania đưa ra lựa chọn khiến nhiều người sửng sốt: Mua hẳn một nhà thờ với giá chỉ 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) để sinh sống. Cô cho rằng việc sở hữu một ngôi nhà thờ như vậy thực chất dễ dàng hơn nhiều người nghĩ.

Priscilla Houliston là người đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội nhờ loạt video chia sẻ về cuộc sống trong nhà thờ lịch sử tại Pennsylvania. Trong các video của mình, Houliston thường xuyên giới thiệu những góc sinh hoạt bên trong không gian vốn được xây dựng cho mục đích tôn giáo, nay trở thành nơi ở cá nhân.

Ý tưởng sống trong nhà thờ nghe rất khác thường, nhưng theo Houliston, đây lại là giải pháp hợp lý trong bối cảnh thị trường nhà ở ngày càng đắt đỏ. Giá nhà tăng cao khiến nhiều người Mỹ gặp khó khăn trong việc sở hữu bất động sản , đặc biệt là những người mua lần đầu. Chính điều đó đã khiến cô tìm kiếm những lựa chọn thay thế ít phổ biến hơn.

Việc mua nhà thờ để ở dường như khá đơn giản. (Ảnh: Stock Adobe)

Trong một video lan truyền mạnh mẽ trên mạng, Houliston chia sẻ: “Tôi sẽ cho các bạn xem rất nhiều nhà thờ đang được rao bán, tất cả đều dưới 100.000 USD. Bạn chỉ cần tìm được một nơi phù hợp, mua nó, và mọi chuyện thật dễ dàng".

Để tìm kiếm loại bất động sản đặc biệt này, Houliston sử dụng Loopnet, một trang web chuyên về bất động sản thương mại. Tương tự như cách nhiều người tìm mua nhà trực tuyến, cô phát hiện hàng loạt nhà thờ trên khắp nước Mỹ đang được rao bán với mức giá thấp đáng ngạc nhiên.

Trong video, phía sau Houliston xuất hiện hình ảnh nhiều nhà thờ có diện tích từ 178m2 - 418m2 với giá dao động từ 50.000 đến 100.000 USD (1,3 tỷ - 2,6 tỷ đồng). Những công trình này có kiến trúc đẹp, không gian rộng lớn và được cho là rẻ hơn đáng kể so với nhà ở thông thường cùng diện tích.

Houliston khẳng định việc tìm kiếm không hề khó khăn. Theo cô, chỉ cần gõ cụm từ “nhà thờ cũ rao bán” trên mạng là có thể tìm thấy nhiều lựa chọn, bởi hiện có hơn 6.000 nhà thờ đang được rao bán trên toàn nước Mỹ. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng quá trình biến nhà thờ thành nơi ở đơn giản như chia sẻ của cô. Một người xem video để lại bình luận cảnh báo về những trở ngại pháp lý và kỹ thuật có thể gặp phải, cho biết bản thân cũng mua một nhà thờ từ 9 tháng trước nhưng hiện chưa thể chuyển vào sinh sống.

Lý do là chính quyền địa phương yêu cầu hàng loạt thay đổi, bao gồm xây thêm đường lái xe, nâng cấp hệ thống điện, sửa chữa hệ thống ống nước và nhiều hạng mục khác. Quan trọng hơn, tòa nhà chưa được phê duyệt chuyển đổi thành nhà ở dân cư.

“Bạn có thể mua nhà thờ, nhưng nếu muốn chuyển vào ở thì tốt hơn hết là nên đặt thật nhiều câu hỏi trước", người phụ nữ này chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chưa được cấp phép sử dụng làm nhà ở khiến họ vẫn phải chờ đợi.

Đáp lại, Houliston thừa nhận yếu tố quy hoạch đô thị đóng vai trò rất quan trọng. Nhận định này cũng được các chuyên gia bất động sản đồng tình. John Muzyka, chuyên gia thuộc Church Realty, cho biết các quy định quy hoạch có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng mua và sử dụng một tòa nhà tôn giáo, dù mục đích là phục vụ cộng đoàn hay chuyển đổi thành nhà ở cá nhân.

Theo ông Muzyka, những người có ý định mua nhà thờ để sinh sống nên liên hệ trực tiếp với cơ quan cấp phép xây dựng tại địa phương. Đây là nơi cung cấp thông tin về giấy phép, yêu cầu cải tạo cũng như các phê duyệt cần thiết trước khi có thể sử dụng công trình như một căn nhà hợp pháp.

Dù tồn tại không ít rào cản, nhiều người vẫn xem nhà thờ là giải pháp đáng cân nhắc trong thời kỳ giá nhà tăng cao. Với những ai không ngại cửa kính màu, trần cao và âm thanh vang đặc trưng của các công trình tôn giáo, đây có thể là cơ hội sở hữu không gian sống rộng lớn với chi phí thấp hơn đáng kể so với thị trường nhà ở thông thường.

Phần bình luận dưới các video của Houliston cũng cho thấy xu hướng này không phải cá biệt. Một người dùng chia sẻ rằng, chú của họ đã làm điều tương tự và gia đình gọi vui ngôi nhà mới là “Chouse”, sự kết hợp giữa “church” (nhà thờ) và “house” (nhà ở).

Một người khác kể trong phần bình luận rằng mẹ chồng của chị gái của mình đang sống trong nhà thờ có khoảng 7 phòng ngủ, đầy đủ nhà bếp và nhiều phòng tắm, được xây dựng trên nền bê tông rộng và có giá chưa đến 100.000 USD (2,6 tỷ đồng)

Bên cạnh sự hào hứng, một số người cũng đưa ra lời khuyên thực tế cho những ai muốn đi theo xu hướng này. Một người dùng cảnh báo rằng nếu mua nhà thờ, chủ sở hữu nên định giá các bức tranh kính màu và cung cấp báo cáo cho công ty bảo hiểm. Theo chia sẻ, sau một vụ hỏa hoạn, công ty bảo hiểm đã từ chối bồi thường vì các cửa kính màu chưa từng được định giá, dù giá trị của chúng được ước tính từ 40.000 đến 50.000 USD (1 - 1,3 tỷ đồng).

Câu chuyện của Houliston cho thấy trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, những lựa chọn tkhác thường đôi khi lại trở thành giải pháp thực tế. Tuy nhiên, đằng sau mức giá hấp dẫn vẫn là hàng loạt yêu cầu pháp lý và kỹ thuật mà người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi biến một nhà thờ thành tổ ấm thực sự.