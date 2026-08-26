Khi Elon Musk ngày càng giàu có và nổi tiếng, không ít người cho rằng ông có gì đó... lập dị. Nhưng phải đến khi ông tự thú nhận vào năm 2021, mọi người mới tự nhủ: "À, ra thế".

Lời thừa nhận chấn động và bí mật đằng sau bộ não "lập dị"

Tháng 5/2021, khi xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình khách mời của show hài kịch huyền thoại Saturday Night Live (Mỹ), tỷ phú Elon Musk đã khiến hàng triệu khán giả toàn cầu kinh ngạc khi công khai tình trạng sức khỏe tâm thần của mình. Ông thẳng thắn chia sẻ bản thân là người mắc hội chứng Asperger, là một dạng rối loạn thuộc phổ tự ký đặc biệt.

Elon Musk thừa nhận mắc rối loạn phổ tự kỷ trên song truyền hình năm 2021 (Ảnh: The Daily Beast)

Lời thừa nhận ấy lập tức tạo nên một làn sóng tìm kiếm bùng nổ trên truyền thông toàn cầu. Công chúng bắt đầu xâu chuỗi lại hàng loạt hành vi kỳ quặc, những phát ngôn bị cho là ngông cuồng trên mạng xã hội và cách vận hành doanh nghiệp khắc nghiệt cũng như có chút "khác người" của vị tỷ phú sinh năm 1971.

Đối với giới chuyên môn, việc một doanh nhân đứng đầu các tập đoàn công nghệ đột phá như Tesla hay SpaceX công khai mắc hội chứng phát triển thần kinh này đã mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới. Hội chứng Asperger không chỉ giải thích cho những lệch chuẩn giao tiếp của Elon Musk, mà còn chính là chìa khóa giải mã một phần năng lực tập trung phi thường cùng tư duy khác biệt đã giúp ông làm thay đổi thế giới.

"Lời nguyền" tuổi thơ và bộ não từ chối giao tiếp xã hội

Hội chứng Asperger là một dạng rối loạn thuộc phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD), thường được gọi nôm na là "hội chứng tự kỷ bác học" hay tự kỷ chức năng cao. Người mắc Asperger sở hữu trí tuệ hoàn toàn bình thường, thậm chí là vượt trội, nhưng bộ não của họ lại gặp rào cản lớn trong việc xử lý các tín hiệu xã hội, cảm xúc và ngôn ngữ cơ thể.

Elon Musk thường bị bắt nạt và bị người khác cho là "tự cô lập mình" khi còn nhỏ (Ảnh: Daily Mail)

Lùi lại quá khứ tại Pretoria (Nam Phi), tuổi thơ của Elon Musk là chuỗi ngày u tối do ảnh hưởng của hội chứng này. Ngay từ khi còn là một cậu bé, ông đã cực kỳ im lặng, thường xuyên thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định đến mức cha mẹ từng phải đưa ông đi phẫu thuật cắt bỏ VA vì nghi ngờ cậu con trai bị điếc. Bác sĩ tư vấn tâm lý sau đó mới phát hiện ra rằng não bộ của Elon Musk không bị tổn thương thính giác, mà ông chỉ đang chìm đắm hoàn toàn vào thế giới tư duy nội tâm của riêng mình.

Sự thiếu hụt khả năng đọc vị cảm xúc khiến Elon Musk trở thành mục tiêu bắt nạt tàn nhẫn của bạn bè đồng lứa tại Nam Phi. Ông không biết cách làm quen, không hiểu các câu nói đùa hay tín hiệu mỉa mai của người đối diện. Có lần, ông bị nhóm bạn học đánh ngất xỉu và ngã xuống cầu thang, phải nhập viện điều trị suốt nhiều tuần.

Chia sẻ về những năm tháng cô đơn ấy, Elon Musk thừa nhận rằng sách vở và các đoạn mã lập trình máy tính là những người bạn duy nhất giúp ông cảm thấy an toàn. Bộ não Asperger từ chối tiếp nhận các giao thiệp xã hội thông thường, nhưng lại mở ra một không gian lưu trữ thông tin khổng lồ. Năm 10 tuổi, ông đã tự học xong toàn bộ ngôn ngữ lập trình BASIC trong vài ngày và tự tay thiết kế một trò chơi điện tử bán ra thị trường.

Elon Musk từ nhỏ rất giỏi với việc học hành nhưng lại rất tệ trong việc kết bạn (Ảnh: ABC News)

Ranh giới mong manh giữa "thiên tài" và "kẻ điên"

Dưới góc độ y học thần kinh, hội chứng Asperger tạo ra một cơ chế hoạt động hoàn toàn khác biệt trong cấu trúc não bộ. Bác sĩ trị liệu tâm lý Tony Attwood (Brisbane, Queensland, Úc) được xem như một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về hội chứng Asperger. Bác sĩ Tony giải thích rằng người mắc hội chứng này thường sở hữu khả năng "siêu tập trung" (hyperfocus). Khi quan tâm đến một chủ đề cụ thể, họ có thể bỏ qua mọi tác nhân phân tâm xung quanh để xử lý dữ liệu với tốc độ kinh hoàng.

Sự mâu thuần giữa năng lực tư duy toán học cực cao và sự vụng về trong giao tiếp tạo nên những đặc trưng độc đáo của hội chứng Asperger như:

- Tư duy dựa trên nguyên lý gốc (First Principles): Người mắc Asperger không chấp nhận lối suy nghĩ lối mòn hay các quy ước xã hội có sẵn. Họ chia nhỏ mọi vấn đề phức tạp thành các yếu tố vật lý cơ bản nhất và tự xây dựng lại giải pháp từ đầu.

- Suy giảm khả năng thấu cảm xã hội: Họ gặp khó khăn lớn trong việc nhận biết ánh mắt, ngữ điệu giọng nói hay cảm xúc của người đối diện. Điều này khiến họ thường bị đánh giá là vô cảm, thô lỗ hoặc thiếu tinh tế.

- Sự trung thực cực đoan: Bệnh nhân không biết cách nói dối lịch sự hay dùng từ ngữ khéo léo. Họ luôn nói thẳng sự thật một cách trần trụi, bất chấp điều đó có thể làm tổn thương người nghe.

- Đam mê ám ảnh duy nhất: Họ dành toàn bộ bộ nhớ cho một vài lĩnh vực nhất định như toán học, vật lý, thiên văn học hay kỹ thuật cơ khí, đồng thời coi thường các hoạt động giải trí xã hội thông thường.

Hội chứng Asperger suy cho cùng vẫn là vấn đề sức khỏe và không phải ai mắc hội chứng này cũng trở thành thiên tài như Elon Musk (Ảnh: The New York Times)

Chính cơ chế y sinh này giải thích tại sao Elon Musk có thể tự học toàn bộ kiến thức chế tạo tên lửa qua sách giáo khoa khi thành lập SpaceX tại California (Mỹ). Bộ não của ông không bị giới hạn bởi nỗi sợ thất bại hay tư duy đám đông. Khi nhìn vào một tên lửa, ông không nhìn thấy một cỗ máy đắt đỏ, mà ông nhìn thấy danh mục các nguyên liệu nhôm, titan, sợi carbon với chi phí vật liệu thô chỉ chiếm khoảng 2% giá thành thị trường. Điều này thật sự khác biệt và thậm chí... khó hiểu so với người bình thường. Nhưng nó lại là điểm mạnh trong sự nghiệp của tỷ phú này.

Mặt tối tàn phá sức khỏe nam giới và cái giá của sự vĩ đại

Dù mang lại tư duy kiệt xuất, hội chứng Asperger cũng để lại những vết sẹo sâu sắc trong đời sống cá nhân và phong cách quản trị của tỷ phú Elon Musk. Việc thiếu hụt khả năng thấu cảm biến ông thành một nhà lãnh đạo vô cùng khắc nghiệt tại Tesla và SpaceX.

Đối với nhân viên, Elon Musk từng được ví như một cơn ác mộng. Ông có thể sa thải một kỹ sư ngay tại chỗ chỉ vì người đó không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi trong vòng 5 giây, hoặc yêu cầu nhân viên làm việc 80 - 100 giờ mỗi tuần mà không hề cảm thấy áy náý. Dưới góc nhìn Asperger, ông không cố tình nhẫn tâm, mà đơn giản là não bộ của ông hoàn toàn không có khái niệm về sự mệt mỏi hay nhu cầu cân bằng cuộc sống theo cách người bình thường vẫn hiểu.

Bên cạnh sự nổi bật về tư duy trong một số lĩnh vực, Hội chứng Asperger cũng khiến tủ phú Elon Musk gặp vô vàn khó khăn ngay cả khi trưởng thành và giàu có (Ảnh: Forbes)

Trong đời sống riêng tư, căn bệnh này khiến các cuộc hôn nhân của ông liên tục đổ vỡ. Những người vợ cũ của ông từng chia sẻ rằng việc sống cùng Elon Musk giống như sống cạnh một cỗ máy tính toán. Ông không biết cách an ủi khi đối phương buồn, luôn áp đặt logic lạnh lùng vào các mâu thuẫn tình cảm và có xu hướng cô lập bản thân khi căng thẳng.

Sức khỏe tâm thần và tâm lý nam giới, đặc biệt là ở những người đàn ông mang gánh nặng thành công quá lớn, luôn là điểm mù dễ bị bỏ qua. Xã hội thường mặc định phái mạnh phải luôn mạnh mẽ, sắt đá và chịu đựng áp lực tốt. Tuy nhiên, việc một bộ não hoạt động liên tục ở cường độ cao mà thiếu đi cơ chế giải tỏa cảm xúc rất dễ đẩy nam giới rơi vào trạng thái kiệt sức (burnout), rối loạn lo âu trầm trọng hoặc tự cô lập mình trong chính thế giới của họ.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần và giải pháp y khoa cho chứng bệnh "thiên tài"

Hội chứng Asperger không phải là một căn bệnh có thể chữa khỏi bằng thuốc, mà là một trạng thái phát triển thần kinh kéo dài suốt đời. Tuy nhiên, sự can thiệp sớm và lối sống khoa học có thể giúp người bệnh phát huy tối đa tiềm năng đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực:

- Trị liệu hành vi nhận thức (CBT): Đây là phương pháp giúp người mắc Asperger học cách nhận biết các tín hiệu cảm xúc xã hội thông qua lý thuyết, giúp họ xây dựng các kịch bản giao tiếp ứng xử phù hợp hơn trong công việc và gia đình.

- Tạo dựng môi trường làm việc phù hợp: Tận dụng khả năng siêu tập trung vào các công lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác cao như lập trình, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cơ khí hoặc phân tích dữ liệu.

- Cân bằng hoạt động não bộ cho nam giới: Nam giới gặp các vấn đề về thần kinh và căng thẳng kéo dài cần chú trọng giấc ngủ sâu để loại bỏ các độc tố tích tụ trong tế bào thần kinh. Nên duy trì việc tập luyện thể thao định kỳ như chạy bộ, bơi lội để kích thích cơ thể giải phóng endorphin, giúp cân bằng tâm trạng.

Tầm soát tâm lý định kỳ: Khi nhận thấy các dấu hiệu trẻ em chậm giao tiếp, giảm tương tác mắt hoặc có các thói quen lặp đi lặp lại bất thường, gia đình nên đưa trẻ đến kiểm tra tại các khoa Tâm thần nhi hoặc Trung tâm tâm lý lâm sàng để có phác đồ hỗ trợ kịp thời trong "giai đoạn vàng" trước 6 tuổi.

Không chỉ Hội chứng Asperger, bất kỳ rối loạn pổ tự kỷ hay vấn đề tâm thần nào của trẻ đều cần được phụ huynh quan sát, nhìn nhận đúng mực (Ảnh: Shutterstock)

Nìn lại hành trình của Elon Musk, chúng ta nhận ra rằng bản lĩnh của một người đàn ông không nằm ở việc anh ta có một bộ não hoàn hảo hay không, mà ở cách anh ta biến những khuyết điểm thể chất và tâm lý thành bệ phóng cho sự nghiệp. Hội chứng Asperger có thể làm Elon Musk cô độc trong các buổi tiệc tùng, nhưng chính nó lại trao cho ông đôi mắt nhìn thẳng vào những điều tưởng chừng vô tưởng.

Từ câu chuyện của vị tỷ phú này, phái mạnh có thêm một bài học lớn về việc lắng nghe sức khỏe tâm thần của chính mình: Thừa nhận những giới hạn của bản thân không phải là sự yếu đuối, mà là bước đầu tiên để làm chủ chính mình và vươn tới những đỉnh cao.