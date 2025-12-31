Cầm thưởng Tết trên tay nhưng không dám xuống tiền: 4 món đồ từng "làm mưa làm gió" giờ bị chị em ngó lơ, lý do nghe xong ai cũng gật gù

Những ngày cuối tháng 12/2025, dạo quanh các trung tâm thương mại hay lướt trên các sàn thương mại điện tử, dễ dàng nhận thấy một nghịch lý: Khuyến mãi chồng khuyến mãi, sale sập sàn, voucher tung ra tới tấp nhưng người mua vẫn dửng dưng. Đã qua rồi cái thời người ta đổ xô đi mua sắm chỉ vì "ham rẻ" hay vì sĩ diện hão. Sau những biến động kinh tế, người Việt, đặc biệt là các chị em tay hòm chìa khóa, đã hình thành một "bộ lọc" cực kỳ khắt khe: Chỉ chi tiền cho thứ thiết thực, nói không với phông bạt.

Và dưới đây là những thay đổi rõ rệt nhất cho thấy: Chúng ta đã không còn dễ bị "dắt mũi" nữa rồi!

Đầu tiên phải kể đến câu chuyện của những chiếc điện thoại đời mới. Nếu như vài năm trước, việc sở hữu một chiếc smartphone vừa ra mắt vào dịp cận Tết là thước đo cho sự "sành điệu" và thành đạt, thì năm nay, gió đã đổi chiều. Các cửa hàng công nghệ vắng bóng cảnh xếp hàng, người ta bắt đầu nhận ra rằng chạy đua theo công nghệ là một cuộc đua vô nghĩa và tốn kém. Một chiếc điện thoại mới ra lò, chỉ vài tháng sau đã rớt giá cả triệu đồng, trong khi tính năng chẳng khác biệt là bao so với đời cũ.

Thay vì bỏ ra vài chục triệu để "lấy le" với thiên hạ trong mấy ngày Tết, người ta chọn giữ lại chiếc điện thoại cũ vẫn đang dùng tốt, số tiền dư ra ấy được chuyển sang đầu tư cho sức khỏe, cho những bữa ăn chất lượng hoặc đơn giản là gửi tiết kiệm. Tư duy "điện thoại chỉ là phương tiện, không phải trang sức" đã thực sự lên ngôi, khiến các hãng công nghệ dù có tung chiêu bài quảng cáo nào cũng khó lòng móc túi được người tiêu dùng tỉnh táo.

Tiếp đến là cảnh đìu hiu tại các cửa hàng thời trang offline. Ngày xưa, câu cửa miệng là "Tết đến là phải có quần áo mới", các shop quần áo chật ních người thử đồ. Còn giờ đây, bước vào các trung tâm thương mại, đôi khi nhân viên còn đông hơn khách. Không phải người ta không mua quần áo nữa, mà là họ mua khôn ngoan hơn. Thói quen "thử ở tiệm, mua trên mạng" đã trở thành kỹ năng sinh tồn của hội chị em.

Họ vào cửa hàng để xem chất liệu, ướm thử form dáng, rồi lẳng lặng về nhà đặt online với giá rẻ hơn 30-40% nhờ áp mã giảm giá. Sự so sánh giá cả minh bạch giữa các nền tảng đã khiến các cửa hàng truyền thống nếu không giảm giá thực chất thì chỉ còn cách ngồi chơi xơi nước. Người tiêu dùng giờ đây không còn mua vì cảm xúc bốc đồng, họ mua bằng sự tính toán kỹ lưỡng từng đồng xu bát họ.

Một sự thay đổi ngoạn mục khác nằm ở giỏ quà Tết: Rượu ngoại, rượu sang đang dần thất sủng. Văn hóa "chén chú chén anh" ép nhau trên bàn nhậu đang bị đào thải, phần vì ý thức sức khỏe, phần vì mức phạt nồng độ cồn cực nghiêm ngặt. Những chai rượu đắt tiền, hộp gỗ sơn son thếp vàng từng là món quà biếu sang chảnh bậc nhất, nay nằm im lìm trên kệ dù đã dán tem giảm giá đỏ chót.

Thay vào đó, người ta chuyển sang biếu nhau những thứ thiết thực hơn như gạo ngon, thịt sạch, trái cây nhập khẩu hay thực phẩm chức năng. Quan niệm về sự sang trọng đã dịch chuyển từ "vỏ đẹp, giá cao" sang "chất lượng, lành mạnh". Tặng một chai rượu chưa chắc người nhận đã uống, nhưng tặng một giỏ hoa quả sạch hay hộp hạt dinh dưỡng thì cả nhà đều vui.

Cuối cùng là sự thoái trào của những sản phẩm gắn mác "nhà làm", "thủ công" nhưng thiếu kiểm chứng, điển hình như các loại dầu ép thủ công hay thực phẩm quê trôi nổi. Vài năm trước, người phố thị rộ lên mốt chuộng đồ quê, đồ tự làm vì sợ hóa chất công nghiệp. Nhưng sau hàng loạt vụ việc về vệ sinh an toàn thực phẩm, người ta chợt nhận ra: "Nhà làm" chưa chắc đã sạch. Quy trình thô sơ, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, lại không có cơ quan nào kiểm định chất lượng khiến niềm tin lung lay dữ dội. Người tiêu dùng quay trở lại với những thương hiệu uy tín, có tem mác, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Sự an toàn cho gia đình được đặt lên hàng đầu, cao hơn cả cái mác "dân dã" đầy rủi ro kia.

Tóm lại, sự ảm đạm của thị trường cuối năm không hẳn là tín hiệu buồn, mà là tín hiệu của sự trưởng thành trong tư duy tiêu dùng đời sống. Chúng ta không keo kiệt, chúng ta chỉ đang học cách trân trọng sức lao động của chính mình. Tiền kiếm ra khó khăn, nên mỗi đồng chi ra đều phải "đáng đồng tiền bát gạo". Một cái Tết không hoang phí, không phông bạt, nhưng ấm áp và an toàn tài chính, đó mới là cái Tết văn minh mà người Việt hiện đại đang hướng tới.