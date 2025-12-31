Ngày cuối cùng năm 2025, sớm làm 6 điều tiễn xui: Năm mới hanh thông, làm đâu thắng đó

Ngày cuối cùng của năm không chỉ là thời điểm khép lại một năm cũ, mà còn là khoảnh khắc chuyển giao năng lượng, chuẩn bị cho năm mới hanh thông và thuận lợi hơn. Theo quan niệm phong thủy, những việc làm trong ngày này có ảnh hưởng nhất định đến không gian sống cũng như tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Vì vậy, trong ngày cuối cùng của năm 2025, bạn nên sớm thực hiện 6 việc dưới đây để khép lại năm cũ gọn gàng, nhẹ nhõm, đồng thời tạo bước đệm thuận lợi, giúp ngôi nhà sẵn sàng đón năm 2026 với phong thủy tốt lành và nhiều kỳ vọng mới.

1. Dọn nhà sạch sẽ

Dọn dẹp nhà cửa là việc quan trọng nhất trong ngày cuối năm. Không đơn thuần là lau chùi bụi bẩn, việc này còn giúp làm mới không gian sống sau một năm dài tích tụ đồ đạc và năng lượng cũ. Nên ưu tiên các khu vực sinh hoạt chính như phòng khách, bếp, lối ra vào và phòng ngủ để tạo cảm giác thông thoáng, nhẹ nhõm trước thềm năm mới.

2. Bỏ đi những món đồ không còn dùng đến

Quần áo cũ, đồ hỏng hoặc vật dụng để lâu không sử dụng nên được loại bỏ. Theo phong thủy, những món đồ này dễ giữ lại năng lượng trì trệ, khiến không gian chật chội và nặng nề. Việc buông bỏ đồ cũ cũng được xem là cách dọn chỗ cho những điều mới mẻ, tích cực trong năm 2026.

3. Xông nhà tẩy uế

Xông nhà bằng trầm hương, bồ kết, vỏ bưởi hoặc tinh dầu thiên nhiên giúp khử mùi, làm sạch không khí và mang ý nghĩa xua đi khí cũ. Khi xông, nên mở hé cửa sổ để không khí lưu thông, giúp căn nhà trở nên dễ chịu và tràn đầy sinh khí hơn.

4. Kiểm tra lại đèn điện trong nhà

Ánh sáng tượng trưng cho dương khí và sự hanh thông. Ngày cuối năm nên kiểm tra và thay thế các bóng đèn hỏng, đảm bảo phòng khách, bếp và lối đi chính luôn sáng sủa. Nhà cửa đủ sáng được tin rằng sẽ mang lại một năm mới thuận lợi, rõ ràng và nhiều khởi sắc.

5. Lau dọn bàn thờ, thay nước và hoa tươi

Với những gia đình có bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Thần Tài, việc lau dọn gọn gàng, thay nước và hoa tươi thể hiện sự kính trọng, đồng thời mang ý nghĩa tiễn năm cũ trang nghiêm. Nên giữ thao tác nhẹ nhàng, sạch sẽ và chọn hoa tươi mới, đơn giản.

6. Chuẩn bị chút đồ ăn hoặc trái cây tươi

Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần gian bếp và tủ lạnh có sẵn thực phẩm tươi mới cũng đủ tạo cảm giác đủ đầy khi bước sang năm mới. Theo quan niệm dân gian, năm mới bắt đầu trong trạng thái không thiếu thốn sẽ giúp cả năm an yên và thuận lợi hơn.

Tổng hợp